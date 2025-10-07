Cos'è la gestione della rete?

La gestione della rete è l'attività con cui gli amministratori gestiscono una rete utilizzando skill, processi e strumenti per garantire che le risorse come hardware, storage, memoria, larghezza di banda, dati e potenza di elaborazione disponibili sulla rete siano facilmente accessibili agli utenti e ai servizi nel modo più efficiente e sicuro possibile.

La gestione della rete aiuta a monitorare, proteggere, gestire, mantenere ed eseguire il provisioning dei canali di trasferimento dei dati di un'organizzazione. Ad esempio, il personale IT di un'organizzazione può far sì che le applicazioni mission-critical possano accedere in modo prioritario alla potenza di elaborazione e alla memoria della rete rispetto alle applicazioni meno essenziali o non essenziali.

Un'organizzazione può esternalizzare alcuni o tutti gli aspetti della gestione della rete a un provider di servizi gestiti (MSP) per liberare il personale IT interno o quando le funzionalità e le competenze di rete interne sono limitate. Un MSP può gestire servizi di accesso alla rete e servizi di trasporto di base, come le linee LAN (Local Area Network) e WAN (Wide Area Network), nonché gestire connessioni più complesse come quelle che si trovano in una rete SD-WAN (Software-defined WAN).
Talvolta, l'espressione "gestione della rete" viene utilizzata per riferirsi agli amministratori di sistema IT e ai centri operativi di rete (NOC) utilizzati per effettuare il provisioning, la gestione della configurazione, la gestione dei guasti, la gestione delle prestazioni, la gestione della sicurezza e altre attività di gestione della rete.

Mentre la gestione della rete si riferisce alle attività svolte dagli amministratori per mantenere e proteggere una rete, il sistema di gestione della rete, noto anche come software di gestione della rete, è uno strumento che gli amministratori utilizzano per svolgere tali attività. Più specificamente, un sistema di gestione della rete raccoglie i dati in tempo reale dai dispositivi di rete e fornisce agli amministratori un punto di controllo centrale da cui poter governare le politiche di sicurezza della rete, allocare risorse di rete e altro ancora. Ad esempio, un amministratore di rete può impostare un criterio di failover in modo che le applicazioni mission-critical passino automaticamente alla memoria da una posizione di backup nel caso in cui un'interruzione di rete minacci l'accesso al servizio primario.

I sistemi di gestione della rete consentono di:

  • Identificare in modo proattivo i problemi, spesso utilizzando funzionalità AI/ML per rilevare modelli nel comportamento della rete, nonché per rilevare e rispondere rapidamente ai problemi di rete che si verificano.
  • Monitorare l'allocazione delle risorse e la sicurezza della rete.
  • Risolvere più rapidamente i problemi grazie a un unico punto di controllo del traffico di rete e alla gestione delle prestazioni.
  • Trarre vantaggio dall'automazione della rete che elimina la necessità dell'intervento umano nelle attività ripetitive, come quelle di gestione della configurazione di rete e gli aggiornamenti.
Quali sono le attività di gestione della rete?

Le attività di gestione della rete includono:

  • Invio degli aggiornamenti software ai dispositivi in rete: a seconda delle capacità IT dell'organizzazione e del sistema di gestione della rete, è possibile inviare aggiornamenti ai dispositivi che sono parte integrante del funzionamento di una rete aziendale, ad esempio i router, oltre ai dispositivi degli utenti finali che comprendono stampanti e telefoni.
  • Manutenzione della rete: implica l'esecuzione delle attività necessarie a risolvere eventuali problemi e ad aggiornare il software e l'hardware essenziali per il funzionamento continuo della rete.
  • Monitoraggio delle prestazioni di rete: viene effettuato per garantire prestazioni ottimali e prestazioni continue delle risorse di rete.
  • Identificazione delle minacce alla sicurezza e risoluzione delle vulnerabilità della rete: gli amministratori di rete monitorano la rete alla ricerca di segnali di potenziali minacce o violazioni e utilizzano strumenti di AI che li avvisano di attacchi o possibili rischi per la sicurezza, che possono quindi essere mitigati o prevenuti. Tra i tipi di minacce alla sicurezza della rete ci sono gli attacchi ransomware e DDoS (Distributed Denial-of-Service). Alcuni esempi di vulnerabilità di rete comprendono hardware non installato correttamente, password non sicure e difetti di progettazione vulnerabili in un sistema operativo.
  • Miglioramento della sicurezza di rete: include attività come la creazione di firewall che bloccano le attività sospette sulla rete e l'applicazione dell'autenticazione a più fattori (MFA).
  • Gestione degli indirizzi IP: gli amministratori di rete mantengono un inventario di indirizzi IP non disponibili e disponibili necessari per i dispositivi che si trovano nella rete. Assegnano e annullano l'assegnazione degli indirizzi IP quando viene effettuato il provisioning o il de-previsioning dei dispositivi dalla rete. Gli indirizzi IP vengono talvolta assegnati dinamicamente tramite un server DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), spesso presente nelle reti aziendali di grandi dimensioni.
  • Provisioning della rete: gli amministratori di rete eseguono il provisioning di un'infrastruttura di rete con risorse di sistema IT quali la larghezza di banda e i canali di trasporto (cavo, banda larga, 5G, LTE, satellite e così via) per consentire l'accesso tra utenti, dispositivi degli utenti finali, dispositivi IoT, applicazioni e dati ai livelli di prestazione desiderati.
  • Impostazione dei controlli di accesso alla rete: serve a regolare il modo in cui i dispositivi sull'edge e le applicazioni negli ambienti cloud accedono ai dati tramite la rete. Ad esempio, può essere previsto un controllo degli accessi per impedire che i dati sensibili vengano trasferiti sulla rete in un ambiente cloud pubblico.
Cos'è un protocollo di gestione della rete?

Un protocollo di gestione definisce i processi, le procedure e le politiche per la gestione, il monitoraggio e la manutenzione della rete. È il modo in cui gli amministratori di rete acquisiscono e visualizzano le informazioni di un dispositivo di rete relative alla disponibilità, alla latenza di rete, alla perdita di pacchetti/dati ed errori tramite un sistema di gestione della rete.

Un sistema di gestione della rete può anche raccogliere automaticamente informazioni dai dispositivi tramite un protocollo di gestione della rete per attività automatizzate come l'aggiornamento del software o il monitoraggio delle prestazioni. Esempi di protocolli di gestione della rete includono:

  • Simple Network Management Protocol (SNMP): un protocollo standard aperto che esegue query di ciascun elemento della rete e invia risposte al sistema per l'analisi.
  • Internet Control Message Protocol (ICMP): un livello di rete TCP/IP che fornisce servizi di risoluzione dei problemi, controllo e messaggi di errore.
  • Telemetria in streaming: protocollo che trasmette gli indicatori chiave di prestazione dai dispositivi di rete al sistema in tempo reale.
Quali sono i vantaggi della gestione della rete?

I vantaggi della gestione della rete includono:

  • Visibilità della rete: i team addetti alle operazioni e all'ingegneria della rete utilizzano sistemi di gestione per il monitoraggio centralizzato e la visibilità delle prestazioni di rete e degli ambienti hybrid cloud.
  • Rilevamento e prevenzione del tempo di inattività non pianificato: gli amministratori di rete possono utilizzare gli strumenti di monitoraggio AI per rilevare potenziali interruzioni e impedire che si verifichino o impostare politiche di failover che reindirizzino il traffico e le risorse.
  • Ottimizzazione delle prestazioni: grazie alla maggiore visibilità e all'accesso ai dati sulle prestazioni forniti dai sistemi di gestione, i team addetti alle operazioni e all'ingegneria di rete possono prendere decisioni informate che si traducono in maggiore efficienza, economicità, disponibilità e sicurezza della rete. Inoltre, è probabile che una rete ottimizzata per le prestazioni contribuisca a migliorare l'esperienza dell'utente grazie alla riduzione della latenza e dei tempi di risposta e alla maggiore disponibilità.

 
