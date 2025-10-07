Cos'è la gestione della rete?

La gestione della rete è l'attività con cui gli amministratori gestiscono una rete utilizzando skill, processi e strumenti per garantire che le risorse come hardware, storage, memoria, larghezza di banda, dati e potenza di elaborazione disponibili sulla rete siano facilmente accessibili agli utenti e ai servizi nel modo più efficiente e sicuro possibile.
La gestione della rete aiuta a monitorare, proteggere, gestire, mantenere ed eseguire il provisioning dei canali di trasferimento dei dati di un'organizzazione. Ad esempio, il personale IT di un'organizzazione può far sì che le applicazioni mission-critical possano accedere in modo prioritario alla potenza di elaborazione e alla memoria della rete rispetto alle applicazioni meno essenziali o non essenziali.
Un'organizzazione può esternalizzare alcuni o tutti gli aspetti della gestione della rete a un provider di servizi gestiti (MSP) per liberare il personale IT interno o quando le funzionalità e le competenze di rete interne sono limitate. Un MSP può gestire servizi di accesso alla rete e servizi di trasporto di base, come le linee LAN (Local Area Network) e WAN (Wide Area Network), nonché gestire connessioni più complesse come quelle che si trovano in una rete SD-WAN (Software-defined WAN).
Talvolta, l'espressione "gestione della rete" viene utilizzata per riferirsi agli amministratori di sistema IT e ai centri operativi di rete (NOC) utilizzati per effettuare il provisioning, la gestione della configurazione, la gestione dei guasti, la gestione delle prestazioni, la gestione della sicurezza e altre attività di gestione della rete.
Mentre la gestione della rete si riferisce alle attività svolte dagli amministratori per mantenere e proteggere una rete, il sistema di gestione della rete, noto anche come software di gestione della rete, è uno strumento che gli amministratori utilizzano per svolgere tali attività. Più specificamente, un sistema di gestione della rete raccoglie i dati in tempo reale dai dispositivi di rete e fornisce agli amministratori un punto di controllo centrale da cui poter governare le politiche di sicurezza della rete, allocare risorse di rete e altro ancora. Ad esempio, un amministratore di rete può impostare un criterio di failover in modo che le applicazioni mission-critical passino automaticamente alla memoria da una posizione di backup nel caso in cui un'interruzione di rete minacci l'accesso al servizio primario.
I sistemi di gestione della rete consentono di:
Le attività di gestione della rete includono:
Un protocollo di gestione definisce i processi, le procedure e le politiche per la gestione, il monitoraggio e la manutenzione della rete. È il modo in cui gli amministratori di rete acquisiscono e visualizzano le informazioni di un dispositivo di rete relative alla disponibilità, alla latenza di rete, alla perdita di pacchetti/dati ed errori tramite un sistema di gestione della rete.
Un sistema di gestione della rete può anche raccogliere automaticamente informazioni dai dispositivi tramite un protocollo di gestione della rete per attività automatizzate come l'aggiornamento del software o il monitoraggio delle prestazioni. Esempi di protocolli di gestione della rete includono:
I vantaggi della gestione della rete includono:
Ottimizza le operazioni IT con dati intelligenti provenienti da una soluzione completa e scalabile di monitoraggio e gestione delle performance di rete.
IBM Hybrid Cloud Mesh offre una connettività multicloud ibrida incentrata sulle applicazioni semplice, sicura e prevedibile.
Collega i silos operativi, garantisci un controllo granulare della rete ai team CloudOps e fornisci interfacce facili da utilizzare ai team DevOps con IBM Hybrid Cloud Mesh, una soluzione di rete multicloud. È un prodotto SaaS progettato per consentire alle organizzazioni di stabilire una connettività incentrata sulle applicazioni semplice e sicura su un'ampia varietà di cloud pubblici e privati, edge e on-premise.