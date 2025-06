L'interesse a migliorare l'agilità dell'IT spinge le organizzazioni a esplorare nuove architetture di data center. Le organizzazioni devono accelerare la fornitura di servizi tecnologici mantenendo il controllo del'IT, riducendo al minimo le complessità e riducendo i costi.

In poche parole, i processi per l'approvvigionamento e l'implementazione dell'infrastruttura tradizionale sono troppo lenti e complicati. I gruppi aziendali e gli sviluppatori di software non possono attendere settimane o mesi per l'acquisto e il provisioning di una nuova infrastruttura fisica. I team necessitano di risorse in ore o minuti per approfittare delle mutevoli condizioni del mercato e soddisfare le aspettative dei clienti.

Da quando, anni fa, è stata introdotta la virtualizzazione dei server, le organizzazioni hanno compreso il valore di unire le risorse dell'infrastruttura. Astraendo le risorse di calcolo dai server fisici, la virtualizzazione dei server aiuta a velocizzare il provisioning, migliorare l'utilizzo del sistema e ridurre le spese per l'hardware.

Un'architettura di data center definita dal software può migliorare significativamente l'agilità dell'IT. Riunendo le risorse dell'infrastruttura, standardizzando gli strumenti di gestione tra i livelli dell'infrastruttura e supportando il provisioning basato su policy, un SDDC può aiutare i gruppi IT a rispondere più rapidamente alle nuove richieste di risorse IT. Allo stesso tempo, un SDDC consente l'automazione del provisioning e della gestione basata su policy, che accelera l'erogazione delle risorse e migliora l'efficienza per ridurre i costi e stabilire un percorso di modernizzazione delle applicazioni.