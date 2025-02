Cos'è il provisioning?

In passato, i team IT dovevano eseguire il provisioning e configurare manualmente l'infrastruttura IT per ogni nuova implementazione o nuovo utente, un processo lungo e noioso che non è compatibile con i workflow DevOps. Negli ambienti IT moderni, in cui l'infrastruttura include spesso virtualizzazione, container e software, la maggior parte del provisioning può essere eseguita attraverso l'automazione. Il provisioning automatico offre un modo più rapido, efficiente e coerente per creare un'infrastruttura IT e viene spesso realizzato tramite Infrastructure as code (IaC).

L'Infrastructure as code consente il provisioning, la configurazione e la gestione dell'infrastruttura IT utilizzando codice e modelli. Ciò significa che gli sviluppatori non devono più provvedere manualmente al provisioning e alla gestione dei componenti dell'infrastruttura ogni volta che viene sviluppata o distribuita un'applicazione, che viene assunto un nuovo dipendente o è necessaria una nuova implementazione di rete o cloud. Con l'IaC, l'infrastruttura può essere fornita, modificata o disattivata semplicemente eseguendo uno script.