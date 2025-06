Che cos'è l'infrastruttura IT?

La tecnologia è alla base di quasi ogni aspetto delle aziende odierne, dal lavoro dei singoli dipendenti alle operazioni, fino alla fornitura di beni e servizi. Se opportunamente collegata in rete, la tecnologia può essere ottimizzata per migliorare la comunicazione, creare efficienze e aumentare la produttività.

Se un'infrastruttura IT è flessibile, affidabile e sicura, può aiutare un'azienda a raggiungere i propri obiettivi e fornire un vantaggio competitivo sul mercato. In alternativa, se un'infrastruttura IT non viene implementata correttamente, le aziende possono dover affrontare problemi di connettività, produttività e sicurezza, come interruzioni e violazioni del sistema. Nel complesso, avere un'infrastruttura correttamente implementata può essere un fattore determinante per la redditività o meno di un'azienda.

Con un'infrastruttura IT, un'azienda può: