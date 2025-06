Migliori decisioni basate sui dati: integra dati in tempo reale (streaming audio, video, sentiment dei social media e dati di clickstream) e altri dati semi-strutturati e non strutturati non utilizzati in un data warehouse o in un database relazionale. Una maggiore completezza dei dati consente di prendere decisioni più accurate.

Migliore accesso ai dati e analisi più efficaci: promuovi l'accesso self-service in tempo reale per i data scientist, i proprietari delle linee di business (LOB) e gli sviluppatori. Hadoop può alimentare la data science, un campo interdisciplinare che utilizza dati, algoritmi, machine learning e AI per eseguire analisi avanzate utili per rivelare modelli e costruire previsioni.

Offload e consolidamento dei dati: ottimizza i costi dei data center aziendali spostando i dati "freddi" non in uso in una distribuzione basata su Hadoop per lo storage. Oppure consolida i dati in tutta l'organizzazione per aumentare l'accessibilità e ridurre i costi.