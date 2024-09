IBM Spectrum Symphony è disponibile in tre edizioni, tutte dotate di architettura orientata ai servizi di elaborazione a bassa latenza e ad alte prestazioni, servizi agili e pianificazione delle attività. Le edizioni variano in termini di scalabilità, da uno o due host per la Developer Edition, fino a 5.000 host e 128.000 core per l'Advanced Edition: la scelta migliore per le applicazioni distribuite ad alta intensità di dati e di calcolo, come Hadoop MapReduce. L'edizione Standard offre prestazioni e scalabilità di livello enterprise.