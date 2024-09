IBM® Spectrum LSF Suites è una piattaforma di gestione del carico di lavoro e un programma per la pianificazione dei lavori per il calcolo ad alte prestazioni (HPC) distribuito. È disponibile un'automazione basata su Terraform per il provisioning e la configurazione di risorse per un cluster basato su IBM® Spectrum LSF su IBM Cloud.

Aumenta la produttività degli utenti e l'utilizzo dell'hardware, riducendo al contempo i costi di gestione del sistema con la nostra soluzione integrata per ambienti HPC mission-critical. L'architettura eterogenea, altamente scalabile e disponibile fornisce supporto per il tradizionale calcolo ad alte prestazioni e per carichi di lavoro ad alta velocità. Funziona anche per carichi di lavoro di big data, cognitivi, apprendimento automatico GPU e carichi di lavoro caricati in container.

Grazie al supporto del cloud HPC dinamico, IBM Spectrum LSF Suites consente alle organizzazioni di utilizzare in modo intelligente le risorse cloud in base alla domanda di carico di lavoro, con il supporto di tutti i principali provider cloud.