Utilizza pianificazione efficiente delle risorse e risultati condivisi dell'infrastruttura per ridurre i tempi di attesa delle applicazioni, aumentare il throughput e velocizzare l'analytics.

Ottieni supporto per centinaia di applicazioni e utenti e per migliaia di server. Scala i tuoi processi di AI IBM® Watson Studio con l'esecuzione distribuita su un cluster IBM Spectrum Conductor.

Un framework consolidato per l'implementazione, la gestione, il monitoraggio e il reporting riduce i costi amministrativi.

Ottieni una soluzione analytics completa

Esegui la distribuzione Spark inclusa per facilitare l'implementazione di un ambiente di analytics completo sia per progetti esplorativi che per la produzione.