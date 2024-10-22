Cos'è l'ITSM (IT Service Management)?

L'ITSM è molto più di una semplice soluzione di reazione, riparazione e supporto: fornisce infatti una visione e un piano olistici per la gestione delle risorse e dei processi tecnologici. I processi ITSM sono progettati per collaborare con il resto dell'azienda, al fine di raggiungere gli obiettivi dell'organizzazione. Questi processi includono:

Gestione degli incidenti

Nell'ITSM, un incidente è un'interruzione o mancanza di servizio non pianificate. La Gestione degli incidenti è il processo di risposta a un incidente con l'obiettivo di ripristinare il servizio con un impatto minimo sugli utenti e sui processi aziendali.

Gestione dei problemi

La Gestione dei problemi avviene quando più incidenti sono correlati alla stessa causa principale. L'ITSM definisce come il reparto IT indaga, analizza ed elimina il problema affinché non si ripeta.

Gestione delle modifiche

La gestione delle modifiche consiste nella creazione di protocolli per ridurre al minimo le interruzioni dei servizi IT, i problemi di conformità e altri rischi che potrebbero derivare dalle modifiche apportate ai sistemi critici.

Gestione della configurazione

La gestione della configurazione è il processo di monitoraggio degli elementi di configurazione per componenti hardware e software. Uno strumento come un database di gestione della configurazione può fungere da repository centrale di tutti gli asset IT e delle relazioni tra di esse.

Gestione delle richieste di assistenza

Le richieste di assistenza per nuove risorse, autorizzazioni o licenze possono provenire da dipendenti, clienti o partner. La gestione delle richieste di assistenza definisce il metodo più efficiente e preciso per autorizzare o respingere queste richieste, spesso utilizzando una combinazione di funzionalità di automazione e self-service.

Catalogo di servizi

Un catalogo di servizi è una directory che può essere integrata nella gestione delle richieste di assistenza. È accessibile tramite un menu o un portale ed elenca i servizi IT disponibili per gli utenti dell'organizzazione.

Gestione delle conoscenze

Il Knowledge Management (KM) è il processo di identificazione, organizzazione, archiviazione e divulgazione di informazioni all'interno di un'organizzazione. Una knowledge base ricercabile e self-service è uno strumento fondamentale del KM. Offre agli utenti di tutta l'organizzazione un facile accesso a problemi e risoluzioni relativi ai servizi IT, così come a metriche, documentazione, argomenti tecnici e altre risorse.

Gestione del livello di servizio

La gestione del livello di servizio è il processo di creazione, monitoraggio e amministrazione del ciclo di vita di un accordo sul livello di servizio (SLA). Uno SLA è un contratto tra un fornitore di servizi e un cliente che definisce il livello di servizio da fornire e le conseguenze per il mancato raggiungimento di tale soglia.

Service desk IT

Nell'ITSM, il service desk IT è il punto di contatto centrale per l'elaborazione e la gestione di tutti gli incidenti, i problemi e le richieste. Oltre a un semplice help desk, alcuni service desk gestiscono anche le licenze software, i fornitori di servizi, i prezzi e i contratti di terze parti e gestiscono portali self-service e knowledge base.

Gestione degli asset IT

La gestione degli asset, o ITAM, è il processo per garantire che gli asset di un'organizzazione siano completamente tracciati, aggiornati e operativi. Questi asset possono includere hardware come laptop e monitor, nonché asset non fisici, come le licenze software. È fondamentale che tutti questi asset siano riuniti in un reparto IT centralizzato per evitare ridondanze e inefficienze.