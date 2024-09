Una gestione efficace della configurazione è essenziale per ottimizzare l'automazione IT all'interno di un'azienda. Aiuta i team a prendere decisioni informate sulle modifiche all'infrastruttura e agli asset IT e facilita una comunicazione chiara tra gli stakeholder dando priorità a una documentazione chiara e costante degli stati del sistema durante il suo intero ciclo di vita.

Negli ambienti DevOps, la CM consente agli amministratori IT di automatizzare ulteriormente i processi di gestione e implementazione dell'infrastruttura. In ambienti agili, la CM aiuta i team ad accedere più facilmente alle attività di configurazione e di valutazione per semplificare le pratiche di gestione dei progetti. Inoltre, negli ambienti CI/CD, gli strumenti CM automatizzano le modifiche in modo che i team possano implementare immediatamente il codice approvato e le modifiche alla configurazione sui sistemi attivi.

La CM offre anche vantaggi significativi per il controllo della qualità e la gestione del rischio in una vasta gamma di settori, dallo sviluppo di software e l'assistenza sanitaria alla produzione e alla gestione dei servizi IT (ITSM). Inoltre, ha una miriade di casi d'uso per una serie di ambienti IT, tra cui: