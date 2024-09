Che cos'è un service desk?

I service desk sono il "volto" delle operazioni IT per dipendenti, clienti, fornitori e business partner. Forniscono una risorsa centralizzata per ottenere assistenza in caso di incidenti IT, nonché richieste di servizi IT come la reimpostazione delle password o le richieste di accesso al database.

I service desk IT sono una parte fondamentale dell'ITSM, il framework delle best practice per la "gestione dell'IT come servizio." I service desk sono spesso responsabili di più attività ITSM, tra cui la gestione delle richieste di servizi, la gestione degli incidenti, la gestione delle conoscenze, i portali self-service, la creazione di report sulle prestazioni e la gestione degli SLA. Alcuni strumenti di service desk includono anche funzionalità per la gestione dei problemi e delle modifiche.