Di solito il mondo della tecnologia dell'informazione (IT) e della tecnologia operativa (OT) si trovavano in domini separati.Con l'integrazione dell'Internet delle cose (Internet of Things, IoT) e dell'analytics avanzato, il mondo digitale sta comprendendo meglio il mondo operativo fisico, grazie al tracciamento degli asset e all'analytics approfondito in tempo reale.È qui che entrano in gioco gli strumenti di gestione intelligente degli asset.

Con IBM Maximo IT (in precedenza IBM Control Desk) avrai funzionalità ITAM e ITSM in un'unica piattaforma, un unico punto di supporto utente e gestione dei servizi aziendali di asset e processi IT/OT.Ora fa parte di IBM Maximo Application Suite e combina le funzioni di gestione degli asset fisici, help desk e service desk in un ambiente basato sul cloud. Le aziende di settori come quello aeronautico, bancario, finanziario e telco utilizzano Maximo IT per semplificare il supporto degli utenti finali e della loro infrastruttura con un'interfaccia utente standardizzata e moderna. Riduce i costi, prolunga il ciclo di vita degli asset e aumenta la soddisfazione grazie al self-service, alla gestione automatizzata dei servizi e alle funzionalità integrate di service desk basate sulle best practice.