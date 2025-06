Cos'è IT Infrastructure Library (ITIL)?

ITIL sta per Information Technology Infrastructure Library. L'acronimo è stato utilizzato per la prima volta alla fine degli anni '80 dalla Central Computer and Telecommunications Agency (CCTA) del governo britannico, che ha documentato e distribuito decine di best practice per la gestione dei servizi IT. Tuttavia, ITIL non si riferisce più a "Information Technology Infrastructure Library", ma è diventato un termine a sé stante nel 2013.

ITIL ha conosciuto una notevole evoluzione dalla fine del XX secolo, quando è stata introdotta con una serie di libri composta da oltre 30 volumi. Nel 2000, la seconda versione ha semplificato queste pubblicazioni raggruppandole in set mappati su diversi aspetti della gestione, dei servizi e delle applicazioni IT. In questo periodo, Microsoft ha adottato ITIL come standard per sviluppare il suo Microsoft Operations Framework. Da allora, sono state introdotte versioni successive di ITIL per affrontare le sfide legate all'attuale panorama IT e per soddisfare le esigenze aziendali in evoluzione.