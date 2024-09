Collabora con IBM per avviare una nuova iniziativa di gestione della conoscenza.IBM Watson Discovery è una tecnologia di ricerca basata sull'AI che usa NLP (Natural Language Processing) per recuperare risposte e scoprire insight nascosti in documenti, pagine web e big data. Watson Discovery riduce il tempo di ricerca di oltre il 75%.Crea un sistema di gestione della conoscenza con AI per rendere facilmente accessibili tutte le informazioni necessarie e scoprire significativi insight aziendali.