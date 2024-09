Le conseguenze del tracollo sono state particolarmente acute per il settore legale. Dopo aver goduto di un lungo periodo di prosperità e crescita senza precedenti, gli studi legali si sono trovati ad affrontare una nuova era economica.

Sottoposti a un'enorme pressione per ridurre i costi, i clienti legali hanno iniziato a imporre budget più severi e a richiedere una maggiore efficienza ai loro consulenti esterni. Le aziende che in precedenza si affidavano a un unico studio per gestire tutti gli aspetti di una questione legale hanno iniziato a suddividere i progetti in componenti, coinvolgendo altri fornitori di servizi legali o risorse interne per gestire i vari compiti in modo più efficiente dal punto di vista dei costi.

In questo nuovo panorama giuridico, la differenziazione competitiva è diventata fondamentale per la sopravvivenza, ma più difficile di prima. Nonostante il calo della domanda e dei ricavi, gli studi legali avevano ancora bisogno di distinguersi attraverso la fornitura di servizi di alto valore e di alta qualità.

In qualità di fondatori e soci amministratori di uno studio legale piccolo ma di grande successo, James Lee e Thomas Suh hanno compreso la sfida. "Per necessità, ci siamo concentrati su soluzioni innovative per i nostri clienti", afferma Suh. "Quando hai meno risorse, devi essere più efficiente ed efficace nel modo di gestire i tuoi casi".