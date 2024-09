Nel suo precedente ruolo, Judy ha lavorato presso l'Office of Enterprise Technology (OET), dove ha iniziato a lavorare allo sviluppo di un sistema di intelligence basato su chatbot. Non molto tempo dopo, si è immerso nella ricerca sui chatbot e ha iniziato a seguire corsi di costruzione attraverso edX, un fornitore di corsi online aperti, come hobby secondario. Ha quindi deciso di incorporare il suo hobby nel lavoro introducendo ChatOps.

"Facevo parte di un team geograficamente disperso che si univa attraverso riunioni remote e comunicazioni asincrone. Usavamo Slack per comunicare. Questa è stata un'opportunità per ChatOps di brillare", spiega Judy. "Quindi, abbiamo iniziato con un chatbot Slack, ma a un certo punto i miei colleghi hanno chiesto se potevamo renderlo aziendale. Mi sono reso conto che il mio piccolo armeggiare non sarebbe stato all'altezza di ciò di cui avevo bisogno."

Judy ha cambiato dipartimento e ha assunto il nuovo ruolo di Chief of Innovation and AI presso l'ufficio del cancelliere della corte superiore, ma gli è stato chiesto di continuare a costruire un agente di servizio per l'ufficio. Ha iniziato a cercare modi per automatizzare le azioni attraverso la conversazione. All'epoca, l'ufficio del cancelliere riceveva 33.000 chiamate al mese e il suo obiettivo principale era quello di ridurre i volumi delle chiamate in entrata e aumentare la soddisfazione dei clienti.

"Avevamo bisogno di qualcosa che avesse un linguaggio naturale e che fosse in grado di capire ciò che si dice, di estrarre le caratteristiche importanti e di agire di conseguenza. Abbiamo creato un agente di chat che, in caso di avviso, permetteva di spostare il traffico da un data center all'altro con un semplice messaggio in Slack", racconta Judy. "Quando tutti hanno visto la potenza di ciò che poteva fare, la domanda è diventata: 'Possiamo avere un impatto positivo sul servizio clienti? Potremmo consentire agli utenti di servirsi autonomamente dal service desk?'"



Judy ha riconosciuto che l'ufficio del cancelliere necessitava di una soluzione self-service intelligente basata sulla conversazione integrata nell'infrastruttura esistente per supportare i propri clienti e dipendenti su più canali di comunicazione. Poi si è ricordato di aver seguito un corso IBM edX sulla creazione di una soluzione conversazionale IBM, simile a un bot del service desk.

"Uno dei nostri parametri di progettazione è che una soluzione deve sopravvivere al suo creatore, e per farlo avevo bisogno di trovare qualcosa che si evolvesse. Non potevo semplicemente dare il prodotto a un inesperto e dire: 'Ecco, cura e nutri questo agente intelligente'", ricorda Judy. "Non era possibile finché non ho trovato IBM watsonx Assistant. Con la tecnologia IBM, abbiamo visto quanto fosse facile trasferire questo strumento a qualcuno che non fosse particolarmente portato a livello tecnico; non ci vuole un esperto per farlo andare avanti."