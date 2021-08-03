Cos'è la tecnologia mobile?

La tecnologia mobile è la tecnologia che si sposta insieme all'utente. È costituita da unità di comunicazione a due vie portatili, dispositivi informatici e dalla tecnologia di rete che li collega.
Attualmente la tecnologia mobile è caratterizzata da dispositivi abilitati a Internet come smartphone, tablet e orologi. Questi sono gli ultimi di una serie che comprende cercapersone bidirezionali, computer notebook, telefoni cellulari (telefoni a conchiglia), dispositivi di navigazione GPS e altro ancora.
Le reti di comunicazione che collegano questi dispositivi sono definite in modo approssimativo tecnologie wireless. Consentono ai dispositivi mobili di condividere voce, dati e applicazioni (app mobili).
La tecnologia mobile è pervasiva e in crescita. Il numero di utenti di smartphone è salito di oltre 3 miliardi¹ e il personale mobile globale dovrebbe raggiungere 1,87 miliardi entro il 2022.²
Reti radio che utilizzano torri cellulari distribuite che consentono ai dispositivi mobili (telefoni cellulari) di cambiare automaticamente le frequenze e comunicare senza interruzioni in aree geografiche di grandi dimensioni. La stessa funzionalità di commutazione di base consente alle reti cellulari di ospitare molti utenti con un numero limitato di frequenze radio.³
L'attuale standard di servizio cellulare per la maggior parte delle comunicazioni wireless. Utilizza la tecnologia di commutazione di pacchetto, che organizza i dati in parti opacchetti per la trasmissione e riassembla le informazioni a destinazione. Si dice che il 4G – “G” per generazione – sia 10 volte più veloce del 3G. E il 5G, una rete molto più veloce, sta arrivando. Il 5G utilizza un set di bande di frequenza aggregate per sbloccare la larghezza di banda ed è circa 20 volte più veloce del 4G.
Onde radio che connettono i dispositivi a Internet attraverso router localizzati chiamati hotspot. Acronimo di wireless fidelity, le reti Wi-Fi sono come le torri cellulari per l'accesso a Internet, ma non trasmettono automaticamente il servizio senza stabilire una connessione Wi-Fi. La maggior parte dei dispositivi mobili consente il passaggio automatico tra reti Wi-Fi e cellulari a seconda della disponibilità e delle preferenze dell'utente.⁴
Una specifica del settore delle telecomunicazioni per la connessione di dispositivi su brevi distanze tramite onde radio a breve lunghezza d'onda. La tecnologia Bluetooth consente agli utenti di connettersi o associare rapidamente dispositivi come cuffie, altoparlanti, telefoni e altri dispositivi.⁵
Il 5G è la quinta generazione di tecnologia wireless cellulare. Come il 4G, utilizza frequenze che fanno parte dello spettro radio, ma quelle del 5G sono molto alte e offrono una maggiore larghezza di banda. Ciò significa che più dati vengono consegnati a velocità più elevate a più dispositivi. Immagina il video streaming su uno smartphone: il 5G lo renderà 10 volte migliore non solo per un singolo individuo, ma per tutti coloro che trasmettono un video in streaming allo stesso tempo.
Utilizzando l'app mobile Road Day per caricare le informazioni sui sinistri dal campo, Amica Mutual Insurance Company ha ottenuto guadagni di produttività stimati dal 25% al 50% per i processi del suo workflow. L'app consente ai periti di collaborare strettamente con i clienti sul campo, migliorando l'accuratezza dei sinistri e aiutando i clienti a sentirsi più coinvolti.
Le rane stanno scomparendo in Australia: 4 delle 240 specie conosciute. Per proteggerle, gli scienziati avevano bisogno di un modello di raccolta dati più rapido. Parte di un approccio di crowdsourcing, l'app FrogID consente agli australiani di effettuare registrazioni audio dei richiami unici delle rane e caricarle in un database online. L'app utilizza anche le coordinate GPS per mappare le popolazioni di rane.
City Furniture utilizza la tecnologia mobile per creare un'esperienza di acquisto quasi ideale. I clienti possono combinare la ricerca online con la capacità di toccare fisicamente gli articoli e interagire con il personale di vendita. L'app mobile utilizzata dagli addetti alle vendite sui loro tablet accede ai dati in tempo reale, elabora i pagamenti e pianifica le consegne, il tutto senza allontanarsi dal cliente.
Scalabilità: la creazione di soluzioni specifiche che non sono scalabili in tutta l'azienda può essere costosa in termini di sviluppo, gestione e manutenzione. Le app devono essere concepite in modo olistico, tenendo conto delle linee di business, dei processi e degli ambienti tecnici.
Integrazione: essere in grado di connettere i servizi logici e dati all'app è fondamentale, indipendentemente dal fatto che la logica e i dati siano on-premise, nel cloud o in configurazioni ibride.
Riutilizzo: nel 2018 sono state scaricate oltre 105 miliardi di app mobili.⁶ Molti sono, o possono essere modificate o combinate, per impieghi aziendali. L'utilizzo di app esistenti accelera il time to value e migliora l'efficienza dei costi sfruttando l'esperienza di dominio e settore integrata nell'app.
Sviluppo basato sul cloud: il cloud offre una piattaforma efficiente per sviluppare, testare e gestire le applicazioni. Gli sviluppatori possono utilizzare le API (Application Programming Interface) per connettere le app ai dati back-end e concentrarsi sulle funzioni front-end. Possono aggiungere l'autenticazione per rafforzare la sicurezza e accedere all'intelligenza artificiale (AI) e ai servizi cognitivi.
Gestione della mobilità: con l'implementazione della tecnologia mobile, le organizzazioni si rivolgono alle soluzioni di gestione della mobilità aziendale (EMM) per configurare dispositivi e app; tenere traccia dell'utilizzo e degli inventari dei dispositivi; controllare e proteggere i dati; e fornire supporto e risolvere i problemi.
BYOD: Bring Your Own Device (BYOD) è una politica IT che consente ai dipendenti di utilizzare dispositivi personali per accedere a dati e sistemi. Adottato in modo efficace, il BYOD può migliorare la produttività, aumentare la soddisfazione dei dipendenti e risparmiare denaro. Allo stesso tempo, presenta questioni di sicurezza e gestione dei dispositivi che devono essere affrontate.
Sicurezza: la battaglia per la mobile security è scoraggiante in termini di volume e complessità. L'intelligenza artificiale (AI) sta emergendo come un'arma chiave per discernere le anomalie di sicurezza in grandi quantità di dati. Può aiutare a far emergere e correggere gli incidenti malware o consigliare azioni per soddisfare i requisiti normativi da un dashboard centrale.
Edge computing: uno dei principali vantaggi del 5G è che può avvicinare le applicazioni alle loro fonti di dati o ai server edge. La vicinanza ai dati all'origine può offrire vantaggi di rete come tempi di risposta migliorati e una migliore disponibilità della larghezza di banda. Da un punto di vista aziendale, l'edge computing offre l'opportunità di eseguire analisi dei dati più complete e ottenere insight più approfonditi più velocemente.
La gestione sicura e attenta di dispositivi mobili, contenuti e app è fondamentale, sia che si tratti di un sistema operativo specifico, di più tipi di dispositivi o di un ambiente misto.
Passa dalla gestione dei dispositivi mobili (MDM) alla gestione unificata degli endpoint (UEM). Usa il cloud, l'AI e l'analytics per supportare un ambiente endpoint e mobile complesso.
Design thinking, dati, tecnologia e creatività possono unirsi per sviluppare esperienze mobili migliorate e coinvolgenti. La chiave è trovare il partner giusto.
La soluzione IBM Security MaaS360 di gestione unificata degli endpoint (UEM) è stata creata per aiutarti a gestire e proteggere i dispositivi, le app e i dati della forza lavoro in prima linea, indipendentemente dalla loro posizione.
Poiché i modelli di lavoro flessibile sono diventati la nuova norma, i dipendenti devono rimanere produttivi ovunque lavorino e con qualsiasi dispositivo, in modo protetto. Dalla gestione degli endpoint alla sicurezza nativa, IBM Security MaaS360 offre una soluzione UEM
