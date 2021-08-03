Cos'è la tecnologia mobile?

Scalabilità: la creazione di soluzioni specifiche che non sono scalabili in tutta l'azienda può essere costosa in termini di sviluppo, gestione e manutenzione. Le app devono essere concepite in modo olistico, tenendo conto delle linee di business, dei processi e degli ambienti tecnici.



Integrazione: essere in grado di connettere i servizi logici e dati all'app è fondamentale, indipendentemente dal fatto che la logica e i dati siano on-premise, nel cloud o in configurazioni ibride.



Riutilizzo: nel 2018 sono state scaricate oltre 105 miliardi di app mobili.⁶ Molti sono, o possono essere modificate o combinate, per impieghi aziendali. L'utilizzo di app esistenti accelera il time to value e migliora l'efficienza dei costi sfruttando l'esperienza di dominio e settore integrata nell'app.



Sviluppo basato sul cloud: il cloud offre una piattaforma efficiente per sviluppare, testare e gestire le applicazioni. Gli sviluppatori possono utilizzare le API (Application Programming Interface) per connettere le app ai dati back-end e concentrarsi sulle funzioni front-end. Possono aggiungere l'autenticazione per rafforzare la sicurezza e accedere all'intelligenza artificiale (AI) e ai servizi cognitivi.



Gestione della mobilità: con l'implementazione della tecnologia mobile, le organizzazioni si rivolgono alle soluzioni di gestione della mobilità aziendale (EMM) per configurare dispositivi e app; tenere traccia dell'utilizzo e degli inventari dei dispositivi; controllare e proteggere i dati; e fornire supporto e risolvere i problemi.



BYOD: Bring Your Own Device (BYOD) è una politica IT che consente ai dipendenti di utilizzare dispositivi personali per accedere a dati e sistemi. Adottato in modo efficace, il BYOD può migliorare la produttività, aumentare la soddisfazione dei dipendenti e risparmiare denaro. Allo stesso tempo, presenta questioni di sicurezza e gestione dei dispositivi che devono essere affrontate.



Sicurezza: la battaglia per la mobile security è scoraggiante in termini di volume e complessità. L'intelligenza artificiale (AI) sta emergendo come un'arma chiave per discernere le anomalie di sicurezza in grandi quantità di dati. Può aiutare a far emergere e correggere gli incidenti malware o consigliare azioni per soddisfare i requisiti normativi da un dashboard centrale.



Edge computing: uno dei principali vantaggi del 5G è che può avvicinare le applicazioni alle loro fonti di dati o ai server edge. La vicinanza ai dati all'origine può offrire vantaggi di rete come tempi di risposta migliorati e una migliore disponibilità della larghezza di banda. Da un punto di vista aziendale, l'edge computing offre l'opportunità di eseguire analisi dei dati più complete e ottenere insight più approfonditi più velocemente.