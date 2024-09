Consenti ai tuoi dipendenti di utilizzare i loro dispositivi in modo protetto, ovunque si trovino. IBM Security MaaS360 gestisce dispositivi appositamente progettati, dispositivi rinforzati, non GMS e Android Open Source Project (AOSP) dalla stessa console degli altri endpoint e li protegge con funzionalità integrate di gestione delle minacce contro il phishing via SMS ed e-mail, le minacce interne e molto altro.



Indipendentemente dal fatto che i tuoi team utilizzino scanner nei magazzini, scattino foto negli impianti di produzione, gestiscano i display delle sale riunioni o utilizzino dispositivi rinforzati per il loro lavoro quotidiano, MaaS360 garantisce che questi endpoint siano gestiti in modo accurato come i dispositivi standard e mantenuti in linea con la tua sicurezza politiche e standard di settore.