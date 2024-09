Azienda farmaceutica globale

In un ambiente IT aziendale, un dispositivo non gestito è essenzialmente un dispositivo non protetto, che mette a rischio i dati e le risorse aziendali.I dipartimenti IT devono essere in grado di integrare e monitorare in modo sicuro tutti i dispositivi aziendali e personali che i dipendenti utilizzano sul lavoro.Tuttavia, l'elenco dei dispositivi di cui le persone hanno bisogno per svolgere efficacemente il proprio lavoro continua ad allungarsi, soprattutto quando le aziende iniziano a sviluppare casi d'uso aziendali per l'IoT e altre tecnologie intelligenti.

Gli specialisti IT di una grande azienda farmaceutica con sede negli Stati Uniti, con strutture di ricerca e produzione in tutto il mondo, sentivano le pressioni di questo cambiamento."Sono sicuro che altre grandi aziende hanno iniziato proprio come noi, con dispositivi mobili utilizzati da un'unica persona per un unico scopo: accedere alla posta elettronica, ai contatti, al calendario e ad altre applicazioni primarie", afferma il direttore Mobile Operations & Support dell'azienda.Inizialmente, partendo dalla premessa "una persona, un dispositivo", il suo team ha autorizzato l'uso di dispositivi con sistema operativo Apple iOS e Google Android.

Il team ha anche implementato la soluzione MaaS360 with Watson, fornita utilizzando un modello SaaS (Software as a Service) sull'infrastruttura IBM Cloud®, come piattaforma UEM aziendale.La soluzione ha fornito una chiara visibilità e il controllo dell'impronta globale dei dispositivi dell'azienda, che è cresciuta fino a contare più di 80.000 dispositivi aziendali e di proprietà dei dipendenti e circa 800 applicazioni.Inoltre, ha aiutato il team a risparmiare tempo e a ridurre i costi automatizzando i principali processi di configurazione e assistenza.

Nel corso del tempo, il team ha ampliato il supporto per una più ampia varietà di dispositivi mobili, includendo l'invio regolare di tablet Apple iPad ai team di vendita per il lavoro sul campo.Tuttavia, al di fuori dell'ambito dei dispositivi standard come smartphone e tablet, diverse unità di business hanno iniziato a richiedere un mezzo per integrare nuovi dispositivi condivisi nei propri processi aziendali.Ciò rappresentava una sfida, poiché molti di questi dispositivi non soddisfacevano gli standard aziendali per l'uso approvato.Alcune strutture di produzione, ad esempio, volevano utilizzare gli scanner per codici a barre Zebra e i dispositivi Google Glass per aumentare la produttività.Altri hanno voluto utilizzare le lavagne interattive Microsoft Surface Hub per agevolare la collaborazione.

In ogni caso, il team Mobile Operations & Support, composto da sole tre persone, ha dovuto concedere un'eccezione per l'uso di dispositivi non standard e configurare manualmente l'ambiente MaaS360 with Watson esistente per supportare una gamma più ampia di dispositivi.In generale, il team ha rispettato i requisiti fondamentali dell'azienda per la sicurezza dei dispositivi, come la crittografia completa per salvaguardare la sicurezza e la privacy dei dati.Oltre a ciò, le configurazioni variavano a seconda delle unità di business e del tipo di dispositivo, in base alle normative di settore e governative e ai controlli aziendali specifici.

Con un numero maggiore di richieste di supporto per dispositivi che non rispettavano gli standard aziendali, i tempi di risposta del team sono rallentati e i costi generali sono aumentati.Le preoccupazioni non si limitavano a questo, poiché il team voleva contribuire a mantenere i dipendenti soddisfatti del loro lavoro.“Come parte del settore IT, stiamo cercando di migliorare la produttività ma anche l'esperienza dell'utente.Vogliamo renderlo un luogo piacevole e divertente in cui lavorare”, spiega il direttore.Il team si è rivolto a IBM per scalare le proprie capacità UEM per includere dispositivi non standard.