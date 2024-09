Fondata nel 1970, City Furniture (link al di fuori di ibm.com) è uno dei principali rivenditori di arredamento per la casa di tutta la Florida. Il suo catalogo comprende prodotti per tutti i gusti, per tutti gli stili di vita e per tutte le tasche, affinché chiunque possa avere la sua casa dei sogni. Del resto, lo slogan dell'azienda recita "Everyone Can Live Like This" ("Tutti possono vivere così"). Dalla sede centrale di Tamarac, in Florida, City Furniture gestisce 29 punti vendita al dettaglio, due centri di distribuzione e un sito di e-commerce, con un organico di 1.800 addetti. È anche un'azienda attenta all'ambiente, che effettua le consegne con camion alimentati a metano, ricicla migliaia di tonnellate di rifiuti ogni anno e nel 2018 ha ottenuto punteggi elevati dal Sustainable Furnishings Council.