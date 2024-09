Amica Mutual Insurance Company

Per sviluppare la soluzione, Amica è diventata cliente di IBM Foundation nel settore assicurativo per collaborare alla creazione di un'app IBM MobileFirst for iOS chiamata Claims Adjust. Gli sviluppatori dello studio di progettazione IBM iX avrebbero preso il comando del progetto agile per creare in tempi rapidi un'applicazione di qualità e incentrata sul cliente.

Il team avrebbe innanzitutto sviluppato un'app personalizzata per i liquidatori di sinistri di Amica. Dopo la distribuzione, l'app sarebbe stata resa disponibile ad altre compagnie assicurative, i cui feedback avrebbero permesso di migliorarla ulteriormente.

"Era davvero un dream team per lo sviluppo di un software per dispositivi mobili", afferma Larry Brown, Claims Innovation Officer di Amica. "Apple è la migliore della categoria per usabilità e design dell'hardware mobile; IBM è esperta nella progettazione, nello sviluppo, nell'integrazione e nel supporto gestito delle app, mentre Amica offre un servizio clienti di livello globale dal punto di vista assicurativo".

Il progetto agile è iniziato quando IBM ha condotto un workshop IBM Design Thinking di tre giorni in cui tre liquidatori di sinistri di Amica con esperienza diversa hanno condiviso una loro tipica giornata lavorativa. Ciò ha contribuito a individuare i punti deboli e stabilire i requisiti principali dell'app. Una serie di sprint agili e iterativi ha quindi aiutato il team a sviluppare le funzioni e l'interfaccia utente dell'app, che è stata poi integrata da IBM con i sistemi di Amica. Dall'ideazione dei requisiti alla distribuzione dell'applicazione sono trascorsi solo otto mesi.

Amica ha ricevuto ulteriore assistenza durante due upgrade del sistema operativo Apple iOS. Come previsto dall'accordo di collaborazione, IBM ha aggiornato l'app distribuita per consentire il supporto degli aggiornamenti.

L'app Claims Adjust si collega al sistema di gestione dei sinistri di Amica e ad altri cinque sistemi di back office. Quando un perito riceve un nuovo incarico, questo viene inserito nell'app con tutti i dettagli, come le informazioni di contatto del titolare della polizza, la causa del sinistro, la polizza di riferimento, lo storico dei sinistri e altri documenti. Come spiega Kostecki, contiene "praticamente tutto ciò che un perito ha bisogno di sapere prima di contattare il cliente per un appuntamento".

Sul campo, i periti possono utilizzare l'app per scattare fotografie, registrare dichiarazioni e inviare automaticamente i contenuti al sistema di gestione dei sinistri. Possono rispondere alle domande dei clienti consultando i documenti all'interno dell'app, come le clausole della polizza e i report sugli incidenti. Inoltre, le funzionalità di mappatura aiutano i periti a programmare gli appuntamenti in modo efficiente, riducendo il tempo alla guida e il consumo di energia. Inoltre, un algoritmo di assegnazione delle priorità porta le voci importanti in cima agli elenchi di cose da fare dei periti, per aiutarli a identificare le attività principali.