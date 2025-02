Cos'è lo streaming dei dati?

Quando si archiviano i dati in streaming, le organizzazioni devono bilanciare la necessità di accedere rapidamente ai dati per l'uso in tempo reale con il data storage a lungo termine, l'efficienza dei costi e i problemi di conformità dei dati.

Molte organizzazioni utilizzano data lake e data lakehouse per memorizzare i dati in streaming perché queste soluzioni offrono ambienti di storage flessibili e a basso costo per grandi quantità di dati. Dopo l'acquisizione dei dati in streaming, è possibile che questi vengano inviati a un data warehouse, dove possono essere puliti e preparati per l'uso.

Le organizzazioni spesso implementano più soluzioni di data storage insieme in un data fabric unificato. Ad esempio, gli istituti finanziari potrebbero utilizzare i data lake per memorizzare i flussi di transazioni non elaborati mentre utilizzano i warehouse per l'analytics e la reportistica.