Apache Kafka e Apache Flink: un'accoppiata open-source perfetta

Ora che abbiamo stabilito l'importanza della collaborazione tra Apache Kafka e Apache Flink, potresti chiederti: chi può utilizzare questa tecnologia e lavorare con gli eventi? Oggi, di solito, sono gli sviluppatori. Tuttavia, i progressi possono essere lenti, in quanto si attendono sviluppatori esperti con workload intensi. Inoltre, i costi sono sempre una considerazione importante: le aziende non possono permettersi di investire in ogni possibile opportunità senza prove di valore aggiunto. A complicare ulteriormente la situazione, manca trovare le persone giuste con le competenze giuste per affrontare progetti di sviluppo o data science.

Ecco perché è importante dare la possibilità a un maggior numero di professionisti aziendali di trarre beneficio dagli eventi. Quando si semplifica il lavoro con gli eventi, altri utenti come analisti e ingegneri dei dati possono iniziare ad acquisire insight in tempo reale e lavorare con i set di dati quando è più importante. Di conseguenza, riduci la barriera delle competenze e aumenti la velocità di trattamento dei dati impedendo che informazioni importanti rimangano bloccate in un data warehouse.

L'approccio di IBM all'event streaming e alle applicazioni di elaborazione degli stream innova sulle funzionalità di Apache Flink e crea una soluzione aperta e componibile per affrontare queste grandi preoccupazioni dei settori. Apache Flink funzionerà con qualsiasi Apache Kafka e la tecnologia di IBM si basa su ciò che i clienti già possiedono, evitando il blocco da fornitore. Con Apache Kafka come standard di settore per la distribuzione degli eventi, IBM ha preso l'iniziativa e ha adottato Apache Flink come riferimento per l'elaborazione degli eventi, sfruttando al massimo questa combinazione perfetta.

Immagina di poter avere una visione continua dei tuoi eventi con la libertà di sperimentare automazioni. In questo spirito, IBM ha introdotto IBM Event Automation con un formato intuitivo, facile da usare e no-code che consente agli utenti con poca o nessuna formazione in SQL, java, o python di utilizzare gli eventi, indipendentemente dal loro ruolo. Eileen Lowry, VP of Product Management for IBM Automation, Integration Software, accenna all'innovazione che IBM sta facendo con Apache Flink:

Questa interfaccia utente non solo offre Apache Flink a chiunque possa aggiungere valore aziendale, ma consente anche sperimentazioni che hanno il potenziale di stimolare l'innovazione e velocizzare i tuoi analytics e le pipeline dati. Un utente può configurare eventi a partire dai dati in streaming e ricevere feedback direttamente dallo strumento: mettere in pausa, modificare, aggregare, riprendere e testare immediatamente le proprie soluzioni sui dati. Immagina l'innovazione che ne può derivare, come ad esempio il miglioramento dei tuoi modelli di e-commerce o il mantenimento del controllo di qualità in tempo reale dei tuoi prodotti.