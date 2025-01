Data warehouse vs. data lake vs. data lakehouse 

I data warehouse, i data lake e i data lakehouse soddisfano esigenze diverse in termini di business e dati. Molte organizzazioni utilizzano 2 o tutti e 3 questi sistemi in combinazione per semplificare le pipeline di dati e supportare AI, apprendimento automatico (ML) e analytics.

Per fare un esempio, prendiamo la cucina di un ristorante. Ogni giorno, la cucina riceve spedizioni di ingredienti (dati) che arrivano su camion (database transazionali, app aziendali e così via).

Tutti gli ingredienti, indipendentemente dal tipo, vengono consegnati nella zona di scarico (il data lake). Gli ingredienti vengono lavorati e smistati in frigoriferi, dispense e altre aree di storage (data warehouse). Lì, gli ingredienti sono pronti per essere utilizzati dagli chef senza alcuna lavorazione aggiuntiva.

Questo processo è abbastanza efficiente, ma rivela alcune delle problematiche dei data lake e dei data warehouse tradizionali. Come gli ingredienti nella zona di scarico, i dati in un data lake non possono essere utilizzati senza elaborazioni aggiuntive. Come gli ingredienti in cucina, i dati in un data warehouse devono essere adeguatamente preparati e consegnati nel posto giusto prima di poter essere utilizzati.

Un data lakehouse è un po' come combinare una zona di scarico, una dispensa e un frigorifero in un'unico posto. Naturalmente, questa combinazione potrebbe non essere realistica per la cucina di un ristorante. Tuttavia, nel mondo dei dati aziendali, consente alle organizzazioni di ottenere lo stesso valore dai dati, riducendo al contempo i costi di elaborazione, le ridondanze e i silo di dati.