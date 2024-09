Cos'è un data mart?

Data mart, data warehouse e data lake sono repository centralizzati di dati cruciali, ma soddisfano esigenze diverse all'interno di un'organizzazione.

Un data warehouse è un sistema che aggrega i dati da più fonti in un unico archivio dati centrale e coerente per supportare il data mining, l'AI e il machine learning, che, in definitiva, possono migliorare analisi e business intelligence sofisticate. Attraverso questo processo di raccolta strategico, le soluzioni di data warehouse consolidano i dati provenienti da diverse fonti per renderli disponibili in una forma unificata.

Un data mart (come osservato in precedenza) è una versione mirata di un data warehouse che contiene un sottoinsieme più piccolo di dati importanti e necessari per un singolo team o un gruppo selezionato di utenti all'interno di un'organizzazione. Un data mart è creato da un data warehouse esistente (o altre fonti di dati) attraverso una procedura complessa che coinvolge più tecnologie e strumenti per progettare e costruire un database fisico, popolarlo con i dati e impostare intricati protocolli di accesso e gestione.

Nonostante sia un processo impegnativo, consente a una linea di business di scoprire insight di maggiore interesse più rapidamente che lavorando con l'insieme di dati più ampio di un data warehouse. Ad esempio, i team di marketing possono trarre vantaggio della creazione di un data mart da un warehouse esistente, dato che le sue attività sono di solito eseguite indipendentemente dal resto del business. Pertanto il team non ha bisogno di accedere a tutti i dati aziendali.

Anche un data lake è un repository di dati. Un data lake fornisce uno storage massiccio di dati non strutturati o non elaborati alimentati da più fonti, ma le informazioni ricavate non sono ancora elaborate o preparate per l'analisi. Essendo in grado di memorizzare i dati in un formato non elaborato, i data lake sono più accessibili e convenienti dei data warehouse. Non c'è bisogno di ripulire ed elaborare i dati prima dell'inserimento.

Ad esempio, i governi possono usare la tecnologia per tracciare i dati sul comportamento del traffico, sull'uso dell'energia e sui corsi d'acqua, e memorizzarli in un data lake finché non riescono a capire come utilizzare le informazioni per creare "città più intelligenti" con servizi più efficienti.