Per potenziare le capacità decisionali della tua azienda e supportare le iniziative di business intelligence e AI, è fondamentale disporre di una base di dati flessibile e affidabile. Le nostre tecnologie cloud-native Db2 e Netezza per il data warehouse sono progettate appositamente per memorizzare, gestire e analizzare tutti i tipi di dati e di workload, senza le complessità aggiuntive e i rischi per la sicurezza associati alla deduplica o al movimento di dati in tutti gli ambienti. Le integrazioni con il lakehouse watsonx.data consentono ai clienti una semplice condivisione dei dati in formati aperti e una visione d'insieme del loro patrimonio di analytics e AI.

I nostri clienti possono inoltre scegliere di gestire i nostri data warehouse nel cloud che preferiscono, con opzioni per servizi SaaS autogestiti o completamente gestiti. Le implementazioni SaaS per IBM Db2 Warehouse sono disponibili su IBM Cloud e AWS, mentre Netezza Performance Server è disponibile su Azure e AWS.