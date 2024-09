Cos'è un data fabric?

Un Data Fabric rappresenta un'architettura che facilita l'integrazione end-to-end di diverse pipeline di dati e di vari ambienti cloud mediante l'utilizzo di sistemi intelligenti e automatizzati. Nel corso dell'ultimo decennio, gli sviluppi in ambito di cloud ibrido, intelligenza artificiale, Internet of Things (IoT) ed edge computing hanno comportato una crescita esponenziale dei big data, creando per le aziende una complessità ancora maggiore da gestire. Ciò ha reso l'unificazione e la governance degli ambienti di dati una priorità crescente poiché tale aumento ha creato notevoli sfide, come i silos di dati, i rischi di sicurezza e dei colli di bottiglia generali per il processo decisionale. I team di gestione dei dati affrontano queste sfide senza alcuna esitazione grazie alle soluzioni di data fabric. I team utilizzano efficacemente le soluzioni per unificare i loro sistemi di dati eterogenei e per integrare la governance, consolidare le misure di sicurezza e privacy e fornire ai dipendenti una maggiore accessibilità ai dati, in particolare agli utenti aziendali.

Questo impegno nell'eseguire l'integrazione dei dati tramite i data fabric consente un processo decisionale più olistico e incentrato sui dati. Da sempre, un'azienda può avvalersi di diverse piattaforme di dati allineate a specifiche linee di business. Ad esempio, si può disporre di una piattaforma di dati per le risorse umane, una piattaforma di dati per la supply chain e una piattaforma di dati per i clienti che ospitano i dati in ambienti differenti e separati nonostante le potenziali sovrapposizioni. Tuttavia, un data fabric può consentire ai responsabili del processo decisionale di visualizzare questi dati in un modo più coeso per comprendere meglio il ciclo di vita dei clienti, creando connessioni tra i dati che prima non esistevano. Colmando queste lacune per quanto riguarda la comprensione di clienti, prodotti e processi, i data fabric stanno accelerando le iniziative di automazione e trasformazione digitale nelle aziende.