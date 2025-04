Che cos'è un database?

Un database è un archivio digitale per memorizzare, gestire e proteggere raccolte organizzate di dati.

I vari tipi di database memorizzano i dati in modi diversi. Ad esempio, i database relazionali memorizzano i dati in tabelle definite con righe e colonne, mentre i database non relazionali possono memorizzare i dati come una varietà di strutture di dati, incluse coppie chiave-valore o grafici.

Le organizzazioni utilizzano questi diversi tipi di database per gestire diversi tipi di dati. I database relazionali offrono i risultati migliori con dati strutturati come i registri finanziari. I database non relazionali sono la soluzione migliore per tipi di dati non strutturati come file di testo, audio e video. I database vettoriali memorizzano i dati come incorporamenti vettoriali, un formato utilizzato da numerose applicazioni di AI generativa.

Le aziende possiedono grandi quantità di dati, spesso misurati in petabyte, ossia quadriliardi di bit, su tutto, dai dati sulle transazioni dei clienti all'inventario dei prodotti, dai processi interni alla ricerca proprietaria. Questi dati devono essere organizzati in un'architettura di dati coerente per consentire agli utenti e alle app di accedervi quando ne hanno bisogno.

I database sono fondamentali per la creazione di un'architettura dei dati di questo tipo. Sono più di un semplice luogo in cui memorizzare le informazioni. Piuttosto, consentono alle organizzazioni di gestire centralmente i dati, applicare gli standard di integrità e sicurezza dei dati e agevolare l'accesso ai dati.

Con sistemi di database adatti, le organizzazioni possono usare set di dati di alta qualità per iniziative aziendali chiave, tra cui progetti di business intelligence (BI), AI e apprendimento automatico (ML).