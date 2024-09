Che cos'è un database vettoriale?

Sebbene sia chiaro che la funzionalità di database vettoriale sta rapidamente crescendo in termini di interesse e adozione per migliorare le applicazioni aziendali basate sull'AI, i seguenti benefici ne hanno dimostrato anche il valore aziendale per gli utenti:

Velocità e prestazioni: i database vettoriali utilizzano varie tecniche di indicizzazione per consentire una ricerca più rapida. L'indicizzazione vettoriale e gli algoritmi di calcolo della distanza, come la ricerca per prossimità, sono particolarmente utili per la ricerca di risultati pertinenti in milioni, se non miliardi, di punti dati, con prestazioni ottimizzate.

Scalabilità: i database vettoriali possono archiviare e gestire enormi quantità di dati non strutturati scalando orizzontalmente, mantenendo le prestazioni man mano che le richieste di query e i volumi di dati aumentano.

Costi di gestione: i database vettoriali sono una valida alternativa all'addestramento dei foundation model da zero o alla loro messa a punto, riducendo il costo e la velocità di inferenza dei foundation model.

Flessibilità: che tu disponga di immagini, video o altri dati multidimensionali, i database vettoriali sono progettati per gestire la complessità. Dati i molteplici casi d'uso che vanno dalla ricerca semantica alle applicazioni di AI conversazionale, l'uso di database vettoriali può essere personalizzato per soddisfare i requisiti aziendali e di AI.

Memoria a lungo termine degli LLM: le organizzazioni possono iniziare con soluzioni generiche quali i modelli Granite di watsonx.ai di IBM, i modelli Llama-2 di Meta o i modelli Flan di Google, quindi fornire i dati in un database vettoriale per migliorare l'output dei modelli e delle applicazioni AI critiche per la retrieval augmented generation.

Componenti per la gestione dei dati: tipicamente i database vettoriali offrono funzionalità integrate per aggiornare e inserire facilmente nuovi dati non strutturati.