Cosa si intende con "rilevamento anomalie"?

Il rilevamento delle anomalie ha una lunga storia nel campo delle statistiche, dove analisti e scienziati studiavano i grafici alla ricerca di eventuali elementi che apparivano anomali. Oggi, il rilevamento delle anomalie sfrutta l'intelligenza artificiale (IA) e l'apprendimento automatico (ML) per identificare automaticamente i cambiamenti imprevisti nel comportamento normale di un set di dati.

I dati anomali possono segnalare incidenti critici che si verificano sotto il cofano, come un guasto all'infrastruttura, un cambiamento di rotta da una fonte a monte o minacce alla sicurezza. Le anomalie possono anche evidenziare opportunità di ottimizzazione dell'architettura o miglioramento delle strategie di marketing.

Il rilevamento delle anomalie ha una gamma di casi d'uso in vari settori. Ad esempio, viene utilizzato nella finanza per il rilevamento di frodi, nel settore manifatturiero per identificare difetti o malfunzionamenti delle apparecchiature, nella sicurezza informatica per rilevare attività di rete insolite e nel settore sanitario per identificare condizioni anomale dei pazienti.

L'individuazione di valori anomali può essere difficile perché le anomalie sono spesso rare e le caratteristiche del comportamento normale possono essere complesse e dinamiche. Dal punto di vista aziendale, è essenziale identificare le anomalie effettive anziché i falsi positivi o il rumore dei dati.