Cosa è incluso

Dashboard di rilevamento delle anomalie Databand utilizza il rilevamento basato sull'apprendimento automatico (ML) per analizzare e monitorare continuamente la pipeline e i metadati dei dataset alla ricerca di anomalie. Adatta gli avvisi visualizzati sulla dashboard centralizzata con parametri di riepilogo e impostazioni di sensibilità regolabili.

Configurazione e gestione degli avvisi Databand offre una visione d'insieme di tutti gli avvisi, classificati in base alla gravità, e include metriche pronte all'uso come durata delle esecuzioni, durata delle attività, conteggio degli input e conteggio degli output. In alternativa, puoi impostare avvisi personalizzati con le tue soglie per gli scostamenti nei processi e nella qualità dei dati.