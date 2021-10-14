Java è un linguaggio di programmazione orientato agli oggetti e una piattaforma software ampiamente utilizzata, che viene eseguita su miliardi di dispositivi, tra cui computer portatili, dispositivi mobili, console di gioco, dispositivi medici e molti altri. Le regole e la sintassi di Java si basano sui linguaggi C e C++.
Uno dei principali vantaggi dello sviluppo di software con Java è la sua portabilità. Una volta scritto il codice di un programma Java su un computer portatile, è possibile spostarlo facilmente su un dispositivo mobile. Quando il linguaggio è stato inventato nel 1991 da James Gosling di Sun Microsystems (in seguito acquisita da Oracle), l'obiettivo principale era quello di poter "scrivere una volta, eseguire ovunque".
È inoltre fondamentale capire che Java è molto diverso da JavaScript. Non è necessario compilare JavaScript, mentre è necessario compilare il codice Java. Inoltre, Javascript può essere eseguito solo sui browser web, mentre Java può essere eseguito ovunque.
Strumenti di sviluppo software nuovi e migliorati stanno arrivando sul mercato a un ritmo notevole, sostituendo i prodotti tradizionali un tempo ritenuti indispensabili. Alla luce di questa continua evoluzione, la longevità di Java è impressionante: più di due decenni dopo la sua creazione, Java è ancora il linguaggio più popolare per lo sviluppo di software di applicazioni. Gli sviluppatori continuano a preferirlo a linguaggi come Python, Ruby, PHP, Swift, C++ e altri. Di conseguenza, Java rimane un requisito importante per competere nel mercato del lavoro.
Prima di scoprire perché è ancora uno strumento popolare, esaminiamo più nel dettaglio cos'è Java e la sua importanza per lo sviluppo di applicazioni aziendali.
Java è una tecnologia che utilizza sia un linguaggio di programmazione che una piattaforma software. Per creare un'applicazione utilizzando Java, è necessario scaricare il Java Development Kit (JDK), disponibile per Windows, macOS e Linux®. Si scrive il programma nel linguaggio di programmazione Java, quindi un compilatore trasforma il programma in bytecode Java, ovvero il set di istruzioni per la Java Virtual Machine (JVM) che fa parte del Java runtime environment (JRE). Il bytecode Java viene eseguito senza modifiche su qualsiasi sistema che supporti le JVM, consentendo l'esecuzione del codice Java ovunque.
La piattaforma software Java è composta dalla JVM, dall'API Java e da un ambiente di sviluppo completo. La JVM analizza ed esegue o interpreta il bytecode Java. L'API Java comprende un ampio set di librerie che includono oggetti di base, funzioni di rete e sicurezza, generazione di XML (Extensible Markup Language) e servizi Web. Insieme, il linguaggio Java e la piattaforma software Java creano una tecnologia potente e collaudata per lo sviluppo di software aziendale.
Se ti occupi di sviluppo di applicazioni aziendali, sai cos'è Java ed è probabile che la tua organizzazione abbia già un'enorme quantità di codice di produzione scritto in Java. Avrai bisogno di un certo livello di competenza in Java per risolvere i problemi, gestire e aggiornare la tua base di codice esistente.
Tuttavia, sarebbe un errore considerare Java solo in termini di applicazioni legacy. Il linguaggio Java è il cuore pulsante del sistema operativo Android, che si trova nella stragrande maggioranza degli smartphone del mondo. Java è anche uno dei linguaggi più diffusi per le applicazioni di apprendimento automatico e data science. La sua robustezza, facilità d'uso, funzionalità multipiattaforma e sicurezza rendono Java il linguaggio preferito per le soluzioni Internet in molti negozi aziendali.
In particolare, la tecnologia Java è un framework ideale per lo sviluppo di applicazioni web, la base per un business digitale in qualsiasi settore. I server delle applicazioni Java sono container web per componenti Java, XML e servizi web, che interagiscono con i database e forniscono contenuti web dinamici. I server delle applicazioni Java costituiscono un ambiente di distribuzione stabile per le applicazioni aziendali, con funzioni quali gestione delle transazioni, sicurezza, clustering, prestazioni, disponibilità, connettività e scalabilità.
Quando si tratta di scegliere un linguaggio di programmazione e un ambiente per la tua prossima applicazione aziendale, ci sono validi motivi tecnici per prendere in considerazione Java, tra cui interoperabilità, scalabilità e adattabilità.
La filosofia alla base della sua creazione, l'interoperabilità tra diversi dispositivi, rimane l'argomento più valido a favore di Java per le nuove applicazioni aziendali. L'architettura orientata agli oggetti di Java consente di creare programmi modulari e codice riutilizzabile, abbreviando i cicli di sviluppo ed estendendo la longevità delle applicazioni aziendali.
La scalabilità della piattaforma è un attributo chiave di Java. Con Java, è possibile utilizzare un unico sistema in un'ampia gamma di casi d'uso. Le applicazioni desktop esistenti possono essere facilmente adattate per l'esecuzione su dispositivi più piccoli con risorse limitate. È inoltre possibile migrare le applicazioni da dispositivi mobili a desktop, sviluppare app aziendali per la piattaforma Android e quindi integrarle nel software desktop corrente, che a sua volta evita cicli di sviluppo lunghi e costosi.
Java conquista i pianificatori strategici anche per la sua capacità di adattarsi a nuovi casi d'uso. Ad esempio, Java è ampiamente considerata una piattaforma ideale per l'Internet of Things (IoT). Una tipica applicazione IoT interconnette un gran numero di dispositivi disparati, un'attività notevolmente semplificata dal fatto che miliardi di dispositivi eseguono Java. Inoltre, l'ampio ecosistema di sviluppatori di Java sviluppa e condivide costantemente nuove librerie con funzioni mirate allo sviluppo di applicazioni IoT.
Le argomentazioni tecniche a favore di Java sono convincenti, ma le ragioni aziendali per scegliere Java sono altrettanto valide: un ampio pool di talenti, una breve curva di apprendimento e un'ampia gamma di ambienti di sviluppo integrati (IDE).
Poiché sempre più aziende utilizzano dispositivi connessi, algoritmi di machine learning e soluzioni cloud, la richiesta di sviluppatori qualificati continua a crescere. Molti analisti prevedono una scarsità di programmatori di livello senior nel prossimo futuro, il che renderà difficile reperire personale per nuove iniziative software. La domanda di sviluppatori di app mobili potrebbe presto superare facilmente l'offerta disponibile.
L'ampio pool di talenti esperti nello sviluppo Java costituisce un motivo convincente per basare le principali iniziative software su Java. Quando i responsabili del personale pubblicano offerte di lavoro per sviluppatori Java, possono aspettarsi di ricevere molti curriculum qualificati e di occupare tali posizioni in tempi relativamente brevi. I manager possono anche attingere alle risorse a contratto per integrare il personale interno per attività specifiche senza reclutare nuovo personale.
Oltre agli sviluppatori di livello senior, le principali iniziative software richiedono anche un gran numero di collaboratori junior. Sebbene Java continui a essere un linguaggio di programmazione introduttivo molto diffuso nei programmi di studio universitari di informatica, molti laureati non possiedono le competenze necessarie per essere produttivi fin dal primo giorno. Java è più facile da imparare e padroneggiare rispetto a molti altri linguaggi di programmazione, il che porta a una curva di apprendimento più breve e a un aumento più rapido della produttività. L'ampia community online di forum, tutorial e gruppi di utenti per sviluppatori di Java aiuta i principianti ad acquisire rapidamente dimestichezza e fornisce ai programmatori esperti strumenti efficaci e collaudati per la risoluzione dei problemi.
Nell'ambito degli strumenti di programmazione, Java offre una gamma di IDE. Gli sviluppatori Java esperti possono passare rapidamente a un nuovo ambiente, il che consente ai responsabili dello sviluppo di scegliere l'IDE più adatto al progetto, al budget, alla metodologia di sviluppo e al livello di competenza del programmatore. Molti programmatori Java esperti considerano NetBeans, Eclipse e IntelliJ IDEA come i primi tre IDE per lo sviluppo di applicazioni aziendali. Ma ci sono casi in cui un IDE più leggero come DrJava, BlueJ, JCreator o Eclipse Che è la scelta migliore.
