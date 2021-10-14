Cos'è Java?

Le argomentazioni tecniche a favore di Java sono convincenti, ma le ragioni aziendali per scegliere Java sono altrettanto valide: un ampio pool di talenti, una breve curva di apprendimento e un'ampia gamma di ambienti di sviluppo integrati (IDE).

Poiché sempre più aziende utilizzano dispositivi connessi, algoritmi di machine learning e soluzioni cloud, la richiesta di sviluppatori qualificati continua a crescere. Molti analisti prevedono una scarsità di programmatori di livello senior nel prossimo futuro, il che renderà difficile reperire personale per nuove iniziative software. La domanda di sviluppatori di app mobili potrebbe presto superare facilmente l'offerta disponibile.

L'ampio pool di talenti esperti nello sviluppo Java costituisce un motivo convincente per basare le principali iniziative software su Java. Quando i responsabili del personale pubblicano offerte di lavoro per sviluppatori Java, possono aspettarsi di ricevere molti curriculum qualificati e di occupare tali posizioni in tempi relativamente brevi. I manager possono anche attingere alle risorse a contratto per integrare il personale interno per attività specifiche senza reclutare nuovo personale.

Oltre agli sviluppatori di livello senior, le principali iniziative software richiedono anche un gran numero di collaboratori junior. Sebbene Java continui a essere un linguaggio di programmazione introduttivo molto diffuso nei programmi di studio universitari di informatica, molti laureati non possiedono le competenze necessarie per essere produttivi fin dal primo giorno. Java è più facile da imparare e padroneggiare rispetto a molti altri linguaggi di programmazione, il che porta a una curva di apprendimento più breve e a un aumento più rapido della produttività. L'ampia community online di forum, tutorial e gruppi di utenti per sviluppatori di Java aiuta i principianti ad acquisire rapidamente dimestichezza e fornisce ai programmatori esperti strumenti efficaci e collaudati per la risoluzione dei problemi.

Nell'ambito degli strumenti di programmazione, Java offre una gamma di IDE. Gli sviluppatori Java esperti possono passare rapidamente a un nuovo ambiente, il che consente ai responsabili dello sviluppo di scegliere l'IDE più adatto al progetto, al budget, alla metodologia di sviluppo e al livello di competenza del programmatore. Molti programmatori Java esperti considerano NetBeans, Eclipse e IntelliJ IDEA come i primi tre IDE per lo sviluppo di applicazioni aziendali. Ma ci sono casi in cui un IDE più leggero come DrJava, BlueJ, JCreator o Eclipse Che è la scelta migliore.