Che cos'è il data storage?

Esistono due tipi di informazioni digitali: i dati di input e i dati di output. Gli utenti forniscono i dati di input, mentre i computer forniscono i dati di output. Tuttavia, la CPU di un computer non può calcolare nulla né produrre dati di output senza l'input dell'utente.

Gli utenti possono inserire i dati di input direttamente in un computer. Tuttavia, all'inizio dell'era dei computer, si è compreso che la continua immissione manuale dei dati è proibitiva in termini di tempo ed energia. Una soluzione a breve termine è la memoria del computer, nota anche come memoria ad accesso casuale (RAM). Tuttavia, la sua capacità di storage e conservazione della memoria è limitata. La memoria di sola lettura (ROM) è, come suggerisce il nome, una memoria in cui i dati possono essere solo letti ma non necessariamente modificati. Questa memoria controlla le funzioni di base di un computer.

Sebbene gli informatici abbiano fatto progressi significativi nella memoria dei computer con lo sviluppo della RAM dinamica (DRAM) e della DRAM sincrona (SDRAM), sono ancora limitati dal costo, dallo spazio e dalla conservazione della memoria. Quando un computer si spegne, si spegne anche la capacità della RAM di conservare i dati. La soluzione? Il data storage.

Con il data storage, gli utenti possono salvare i dati su un dispositivo. Se il computer si spegne, i dati vengono conservati. Anziché inserire manualmente i dati in un computer, gli utenti possono dire al computer di estrarre i dati dai dispositivi di storage. I computer possono leggere i dati di input da varie origini in base alle esigenze e possono quindi creare e salvare l'output nelle stesse origini o in altre posizioni di storage. Gli utenti possono anche condividere l'archiviazione dei dati con altri utenti.

Le organizzazioni e gli utenti necessitano attualmente di data storage per soddisfare le esigenze computazionali di alto livello per l'analisi dei big data, l'intelligenza artificiale (AI), il machine learning (ML) e l'Internet of Things (IoT). La necessità un livello elevato di data storage introduce l'esigenza di proteggersi dalla perdita di dati a causa di disastri, guasti o frodi. Per evitare questa perdita di dati, le organizzazioni possono impiegare il data storage anche come soluzione di backup e ripristino.