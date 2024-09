Una strategia di cyber resilience è fondamentale per la continuità aziendale. Apporta benefici che vanno oltre l'aumento del livello di sicurezza dell'azienda e la riduzione del rischio di esposizione delle infrastrutture critiche. La cyber resilience consente anche di diminuire le perdite finanziarie e i danni alla reputazione. Se un'organizzazione riceve la certificazione di cyber resilience, può infondere fiducia nei propri clienti e ottimizzare il valore che crea per questi ultimi, aumentando il vantaggio competitivo attraverso operazioni efficaci ed efficienti.

Riduzione delle perdite finanziarie



Le perdite finanziarie potrebbero comportare una perdita di fiducia da parte degli stakeholder aziendali, come azionisti, investitori, dipendenti e clienti. Secondo il Cyber Resilient Organization Report 2020 di IBM® Security, oltre il 50% delle organizzazioni ha riscontrato un incidente di cybersecurity che ha compromesso significativamente le tecnologie dell'informazione (IT) e i processi di business. Inoltre, secondo il Cost of a Breach Study 2021 di Ponemon, il costo medio di una violazione dei dati è pari a 4,24 milioni di dollari.

Conquista della fiducia dei clienti e di opportunità commerciali



Per attrarre clienti e conquistare il loro business, alcune organizzazioni si conformano a standard di gestione internazionali, ad esempio l'ISO/IEC 27001 dell'Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione. L'ISO/IEC 27001 fornisce le basi per un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni (ISMS) per controllare la sicurezza degli asset, come le informazioni dei dipendenti, i dati finanziari, la proprietà intellettuale o le informazioni affidate da terze parti. Negli Stati Uniti, le aziende potrebbero richiedere la certificazione con il Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS), un requisito preliminare per l'elaborazione dei pagamenti, ad esempio, con carte di credito.

Aumento del vantaggio competitivo



La cyber resilience offre alle organizzazioni un vantaggio competitivo rispetto alle aziende che ne sono sprovviste. Le aziende che sviluppano sistemi di gestione basati su best practice, come l'Information Technology Infrastructure Library (ITIL), realizzano operazioni più efficaci, anche quando sviluppano un sistema di gestione per la cyber resilience. Di conseguenza, questi sistemi creano valore per i loro clienti.