Object storage, file storage e block storage a confronto: qual è la differenza?

8 minuti di lettura
Il data storage moderno si basa su tre approcci principali: object storage, file storage e block storage.
Ogni sistema di storage serve diversi casi d'uso, con punti di forza e limiti distintivi a seconda dei requisiti dell'applicazione e del workload.
Conoscere le differenze tra queste opzioni aiuta le aziende a scegliere soluzioni di storage scalabili e su misura che soddisfino le attuali esigenze e supportino la crescita nel lungo periodo.
I sistemi di storage basati su oggetti dividono i dati in unità separate e autonome archiviate in un ambiente piatto, con tutti gli oggetti allo stesso livello. Non ci sono cartelle o sottodirectory come quelle utilizzate per il file storage.
Inoltre, l'object storage non memorizza tutti i dati insieme in un unico file. Gli oggetti contengono anche metadati, ovvero informazioni sul file che facilitano l'elaborazione e l'usabilità. Gli utenti possono impostare il valore dei metadati a chiave fissa con l'object storage oppure possono creare sia la chiave che il valore per i metadati su misura associati a un oggetto.
Invece di utilizzare un nome file e un percorso per accedere a un oggetto, ogni oggetto ha un numero univoco. A differenza del file storage, è necessario utilizzare un'application programming interface (API) per accedere e gestire gli oggetti. Gli oggetti possono essere memorizzati localmente su dischi rigidi di computer e su server nel cloud pubblico.
Questo approccio basato su API ha reso l'object storage ideale per gli ambienti cloud, dove ha ampiamente sostituito i tradizionali sistemi di storage su nastro grazie ai suoi vantaggi in termini di scalabilità, accessibilità e gestione.
Sebbene lo storage su nastro fosse storicamente importante ai fini del backup e dell'archiviazione, l'object storage basato su cloud offre attualmente soluzioni più flessibili e accessibili per la conservazione dei dati nel lungo periodo. I fornitori delle principali soluzioni di object storage includono Amazon S3 di AWS, Google Cloud Storage, Microsoft Azure Blob Storage e IBM Cloud Object Storage.
Guarda il seguente video per approfondire l'object storage.
Il file storage è un metodo per memorizzare e organizzare i dati in una struttura gerarchica tramite file e cartelle (o directory). L'applicazione salva i dati in un unico file e determina il tipo di estensione del file in base al formato (.jpg, .docx, .txt).
Quando salvi un documento in una rete aziendale o sul disco rigido del tuo computer, utilizzi il file storage.
I file possono essere memorizzati anche su un dispositivo network-attached storage (NAS). Questi dispositivi sono progettati per il file storage, il che li rende un'opzione più veloce rispetto ai server di rete generici. Altri esempi di dispositivi di file storage includono sistemi di file storage cloud, unità di rete, dischi rigidi per computer e unità flash.
La struttura gerarchica, con le sue cartelle e sottocartelle, facilita la ricerca e la gestione dei file. Per accedere a un file, l'utente seleziona o immette il percorso del file, che include le sottodirectory e il nome del file. La maggior parte degli utenti gestisce il file storage tramite un semplice file system, come un file manager.
Esempi di dati generalmente salvati tramite file storage includono presentazioni, report, fogli di calcolo, grafica, foto e altri documenti. Il file storage è familiare alla maggior parte degli utenti e consente loro di impostare diritti e limiti di accesso ai dati. Tuttavia, la gestione di un gran numero di file e dei costi dell'hardware può rivelarsi una sfida.
Il seguente video consente di vedere più da vicino file storage e block storage.
Block storage prevede la suddivisione dei dati in blocchi fissi e quindi la memorizzazione separata con identificatori distintivi. I blocchi possono essere memorizzati in ambienti diversi; ad esempio, potresti salvare un blocco in Windows e il resto in Linux. Quando un utente recupera un blocco, il sistema di storage riassembla i blocchi in un'unica unità.
Block storage è l'archiviazione predefinita sia per i dischi rigidi che per i dati aggiornati di frequente. È possibile archiviare blocchi su storage area network (SAN), sistemi di network-attached storage (NAS), solid-state drive (SSD) o in ambienti di cloud storage.
I sistemi di block storage sono da decenni un pilastro del settore tecnologico. Mentre le organizzazioni adottano sempre più l'object storage per dati non strutturati su larga scala e il file storage per le esigenze di collaborazione, il block storage rimane essenziale per le applicazioni ad alte prestazioni che richiedono un accesso costante e a bassa latenza. La scelta tra i tipi di storage dipende dai requisiti specifici del workload, piuttosto che da un approccio che sostituisce un altro.
Quando si determina il tipo di storage da utilizzare per i diversi tipi di dati, è necessario considerare i seguenti fattori:
Il corretto mix di storage dipende dalle esigenze operative specifiche e dalle caratteristiche dei dati. Valuta il volume dei dati, i requisiti di prestazioni, i vincoli di budget e le proiezioni di crescita durante la pianificazione dell'architettura di storage.
Linee guida per la selezione strategica dello storage:
La maggior parte delle organizzazioni implementa approcci ibridi, combinando strategicamente i tipi di storage. Ad esempio, un'azienda potrebbe avere la seguente tipologia di utilizzo:
Il data storage continua a registrare una crescita enorme. Uno studio di Fortune Business Insights prevede che il mercato globale del data storage crescerà da 255,29 miliardi di dollari nel 2025 a 774,00 miliardi di dollari entro il 2032. Questa crescita riflette un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 17,2% durante il periodo di previsione.2
I confini tra i tipi di storage si stanno spostando. Il file storage e l'object storage stanno convergendo, con piattaforme software unificate che combinano organizzazione gerarchica e funzionalità di metadati scalabili. Nel frattempo, l'object storage sta acquisendo intelligence attraverso l'integrazione dell'AI, classificando e suddividendo automaticamente i dati in base ai modelli di utilizzo.
Nel futuro, si prevede che l'adozione del giusto mix di storage sarà fondamentale per costruire architetture di storage in grado di scalare in modo efficiente con l'evoluzione dei workload e della complessità dei dati.
