Object storage, file storage e block storage a confronto: qual è la differenza?

I sistemi di storage basati su oggetti dividono i dati in unità separate e autonome archiviate in un ambiente piatto, con tutti gli oggetti allo stesso livello. Non ci sono cartelle o sottodirectory come quelle utilizzate per il file storage.

Inoltre, l'object storage non memorizza tutti i dati insieme in un unico file. Gli oggetti contengono anche metadati, ovvero informazioni sul file che facilitano l'elaborazione e l'usabilità. Gli utenti possono impostare il valore dei metadati a chiave fissa con l'object storage oppure possono creare sia la chiave che il valore per i metadati su misura associati a un oggetto.

Invece di utilizzare un nome file e un percorso per accedere a un oggetto, ogni oggetto ha un numero univoco. A differenza del file storage, è necessario utilizzare un'application programming interface (API) per accedere e gestire gli oggetti. Gli oggetti possono essere memorizzati localmente su dischi rigidi di computer e su server nel cloud pubblico.

Questo approccio basato su API ha reso l'object storage ideale per gli ambienti cloud, dove ha ampiamente sostituito i tradizionali sistemi di storage su nastro grazie ai suoi vantaggi in termini di scalabilità, accessibilità e gestione.

Sebbene lo storage su nastro fosse storicamente importante ai fini del backup e dell'archiviazione, l'object storage basato su cloud offre attualmente soluzioni più flessibili e accessibili per la conservazione dei dati nel lungo periodo. I fornitori delle principali soluzioni di object storage includono Amazon S3 di AWS, Google Cloud Storage, Microsoft Azure Blob Storage e IBM Cloud Object Storage.

Guarda il seguente video per approfondire l'object storage.