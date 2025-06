Cos'è Linux?

Uno degli aspetti di Linux che lo ha reso così efficace è che viene costantemente migliorato da una community globale di sviluppatori. Ogni 9-10 settimane viene rilasciata nel mondo una nuova versione del kernel Linux con aggiornamenti per migliorare le prestazioni, aggiungere funzionalità e aumentare la compatibilità con i nuovi dispositivi. Ogni nuova versione di Linux è chiamata "kernel stabile" e viene aggiunta a un repository di distribuzioni Linux conservato su kernel.org e GitHub.

Gli utenti Linux si affidano ai package manager per integrare ogni nuova versione. I package manager sono strumenti software che assistono nell'installazione, l'aggiornamento e la rimozione dei pacchetti software.

Alcuni vendor che fanno molto affidamento su Linux per le funzionalità del proprio software potrebbero voler mantenere un albero dei sorgenti personalizzato o una raccolta di codice sorgente del kernel Linux da utilizzare per i propri scopi. Questo approccio, noto come mantenimento di un "kernel Linux personalizzato" o "distribuzione Linux fork", è stato critico nello sviluppo di molte applicazioni aziendali moderne che si basano su tecnologie più recenti, come l'intelligenza artificiale (AI), l' edge computing e l'Internet of Things (IoT).

Ad esempio, Red Hat implementa una versione di Linux nota come Red Hat Enterprise Linux, una piattaforma stabile e ad alte prestazioni con speciali funzionalità di sicurezza e gestione di Linux. CentOS (Community Enterprise Operating System) è un'altra distribuzione Linux gratuita e open source basata su Red Hat. Un'altra opzione è Debian, un sistema operativo personalizzabile costruito sul kernel Linux che utilizza il proprio albero dei sorgenti specificamente per mantenere Ubuntu, un codice open source fondamentale per molte architetture IoT.