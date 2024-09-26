Cos'è un'architettura monolitica?

Uno dei principali vantaggi aziendali offerti dai microservizi è il modo in cui il sistema può essere facilmente aggiornato per riflettere nuove parti dell'applicazione senza impattare sull'intera applicazione. Ciò può tradursi in notevoli risparmi di tempo e manodopera.

Una valida alternativa all'architettura dei microservizi è l'architettura basata sugli eventi (EDA), che a volte viene utilizzata insieme ai microservizi. In EDA, le modifiche di stato sono rappresentate come eventi e sono pianificate all'interno del sistema. EDA offre un accoppiamento libero e un'elaborazione in tempo reale, il che lo rende un'opzione interessante.