L'AI e il machine learning sono stati progressivamente implementati negli ultimi anni per migliorare l'esperienza di acquisto dei consumatori dell'e-commerce. Questi strumenti possono fornire suggerimenti sui prodotti, rispondere in linguaggio naturale alle richieste di assistenza, automatizzare gli aggiornamenti delle pagine dei prodotti o fornire messaggi di marketing personalizzati in base agli interessi di un cliente o agli acquisti precedenti.

Con il progressivo perfezionamento dell'AI, questa tecnologia ha acquisito sempre più popolarità sia nelle applicazioni di e-commerce rivolte ai clienti sia in quelle interne. L'agentic AI e gli assistenti AI, ad esempio, possono essere utilizzati per semplificare le operazioni e migliorare l'esperienza del cliente nel suo percorso di acquisto online. Gli assistenti AI, più avanzati dei chatbot, sono spesso integrati in siti web e app. Queste piattaforme di messaggistica intelligenti interagiscono direttamente con i clienti, aiutando nella scoperta dei prodotti, fornendo assistenza e rispondendo alle domande dei consumatori.

Anche gli agenti AI autonomi, sistemi che svolgono in modo proattivo varie attività per raggiungere un obiettivo o completare un compito specifico, sono comunemente usati nell'e-commerce. I casi d'uso chiave includono la gestione dell'inventario, l'evasione degli ordini e la scansione delle transazioni per identificare potenziali frodi. Possono anche essere utilizzati per automatizzare in modo intelligente le vendite e il marketing, dando priorità ai lead ad alta priorità o personalizzando le comunicazioni in base al comportamento dei consumatori.