La crescita dei canali digitali e delle nuove tecnologie di comunicazione ha consentito alle aziende di adottare un approccio omnicanale all'assistenza clienti. In questo modo, possono gestire le interazioni su più canali, quali call center, webchat, SMS, messaggistica, e-mail e social media. Ad esempio, una conversazione con l'assistenza clienti potrebbe iniziare su Twitter, quindi continuare con messaggi di testo e terminare con una telefonata, il tutto con un'esperienza fluida e connessa. I clienti non devono fermarsi e spiegare il loro problema ad ogni interazione su ogni canale.

Anche le aspettative dei clienti sono cambiate insieme ai progressi tecnologici. Secondo una recente ricerca condotta da Forrester, entro il 2022 i punti di contatto digitali influenzeranno oltre il 57% delle vendite al dettaglio negli Stati Uniti. Oggi i clienti si aspettano interazioni efficienti in negozio, esperienze senza soluzione di continuità indipendentemente dal canale e una rapida notifica degli ordini e della disponibilità per il ritiro.

Inoltre, la pandemia di COVID-19 ha accelerato il passaggio al digitale in tutti i settori. Sia le aziende B2B che quelle B2C sono state costrette ad aggiornare gli approcci di vendita a compartimenti stagni e le complesse dinamiche di acquisto per fornire un'assistenza clienti e un'esperienza fluide.1