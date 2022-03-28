Il servizio clienti omnicanale è un servizio di assistenza e consulenza fornito ai clienti attraverso una rete integrata e continua di dispositivi e punti di contatto. Le aziende con un solido servizio clienti omnicanale possono garantire costantemente ottime esperienze per i propri clienti, indipendentemente dal canale di comunicazione.
La crescita dei canali digitali e delle nuove tecnologie di comunicazione ha consentito alle aziende di adottare un approccio omnicanale all'assistenza clienti. In questo modo, possono gestire le interazioni su più canali, quali call center, webchat, SMS, messaggistica, e-mail e social media. Ad esempio, una conversazione con l'assistenza clienti potrebbe iniziare su Twitter, quindi continuare con messaggi di testo e terminare con una telefonata, il tutto con un'esperienza fluida e connessa. I clienti non devono fermarsi e spiegare il loro problema ad ogni interazione su ogni canale.
Anche le aspettative dei clienti sono cambiate insieme ai progressi tecnologici. Secondo una recente ricerca condotta da Forrester, entro il 2022 i punti di contatto digitali influenzeranno oltre il 57% delle vendite al dettaglio negli Stati Uniti. Oggi i clienti si aspettano interazioni efficienti in negozio, esperienze senza soluzione di continuità indipendentemente dal canale e una rapida notifica degli ordini e della disponibilità per il ritiro.
Inoltre, la pandemia di COVID-19 ha accelerato il passaggio al digitale in tutti i settori. Sia le aziende B2B che quelle B2C sono state costrette ad aggiornare gli approcci di vendita a compartimenti stagni e le complesse dinamiche di acquisto per fornire un'assistenza clienti e un'esperienza fluide.1
Una buona esperienza del cliente è al centro di un servizio clienti di alta qualità. Garantire che i clienti possano accedere al canale preferito e ricevere un'esperienza di acquisto coerente è al centro del supporto clienti omnicanale.
Considera i benefici che ne derivano:
Quando si tratta di servizio clienti, i clienti si aspettano un'unica brand experience in tutti i punti di contatto. L'approccio omnicanale offre alle aziende ulteriori vantaggi per il servizio clienti, tra cui:
Un servizio clienti omnicanale efficace è essenziale per la soddisfazione e la fidelizzazione degli acquirenti. Le aziende che non garantiscono la continuità tra i punti di contatto digitali e di persona rischiano di perdere i clienti rispetto alla concorrenza che lo fa2.
Secondo "The Omnichannel Maturity Assessment" di Forrester, per misurare il successo del sistema omnicanale si utilizzano tre dimensioni:
Valutare il proprio sistema omnicanale è necessario per stabilire cosa funziona e dove sono necessari miglioramenti. La creazione di una strategia aiuterà le aziende a pianificare i prossimi passi nel servizio clienti omnicanale.
Quando si considera la strategia, è importante comprendere le aspettative e il comportamento dei clienti. I clienti non vogliono solo efficienza e convenienza; vogliono anche il controllo dell'intero coinvolgimento. Inoltre, il comportamento dei clienti è cambiato insieme alla tecnologia. Sono in molti a iniziare la loro esperienza di acquisto digitalmente e attraverso più canali e dispositivi.
Le aziende devono fare i conti con i cambiamenti necessari per soddisfare le richieste dei clienti. Molti di questi cambiamenti includono la gestione dell'inventario, la formazione dei dipendenti e il passaggio da customer-aware a customer-driven.
La strategia per migliorare il servizio clienti omnicanale può includere le seguenti tattiche:
Le aziende B2B e B2C in una varietà di settori utilizzano il servizio clienti omnicanale. Se di recente hai acquistato un articolo tramite BOPIS, hai preso parte all'attività omnicanale di quell'organizzazione. I rivenditori più noti, come Target, Amazon o Home Depot, utilizzano potenti sistemi omnicanale che includono app per smartphone.
Altri settori che utilizzano strategie omnicanale includono:
Il multicanale è un sistema per il servizio e l'esperienza del cliente, costituito da diversi canali di comunicazione. Due fattori principali differenziano il multicanale e l'omnicanale:
Il multicanale non è intrinsecamente sbagliato perché utilizza diversi canali per consentire alle aziende di entrare in contatto con i clienti nel loro percorso di acquisto. Tuttavia, la ricerca condotta dimostra che i clienti continueranno a richiedere un'esperienza utente coesa (che le operazioni omnicanale sono in grado di offrire).
Le operazioni omnicanale possono rivelarsi problematiche quando vengono utilizzate da rivenditori con prodotti altamente complessi, rendendo più difficoltoso ogni percorso, dalle vendite al servizio clienti. I prodotti complessi richiedono in genere rappresentanti di vendita ben formati e competenti per assistere i clienti. Tuttavia, l'utilizzo di rich media come i video, le animazioni 3D e la realtà aumentata offre alle aziende un modo per consentire ai clienti di servirsi da soli e di aumentare l'engagement1.
Anche i metodi tradizionali di vendita al dettaglio e di assistenza ai clienti rappresentano una sfida nella conversione ai processi digitali delle operazioni omnicanale. La transizione dal mondo B2B ai sistemi digitali rende i prezzi trasparenti, consentendo ai clienti di verificare i prezzi e le offerte migliori online mentre fanno acquisti in negozio. Se le aziende non conservano le informazioni in modo coerente, rischiano di perdere clienti.
Ci sono inoltre delle sfide organizzative legate alla gestione dell'inventario e alla formazione dei dipendenti, che influiscono anche sul servizio clienti. Le organizzazioni che tentano servizi omnicanale ma mantengono il loro inventario in compartimenti stagni in negozio e online riscontreranno dei problemi di fornitura. Dovrebbero invece adottare un approccio a livello aziendale alla gestione dell'inventario e degli ordini.
Inoltre, le aziende hanno difficoltà a formare i dipendenti che lavorano a contatto con i clienti quando implementano strategie omnicanale. Sebbene il servizio clienti omnicanale sia vantaggioso, alcune aziende perdono di vista il valore dei dipendenti incentrati sul cliente nel percorso del cliente. Poiché l'omnicanale consente un maggiore self-service per i clienti, i rappresentanti di vendita e i dipendenti hanno l'opportunità di fornire esperienze migliori per quei clienti o acquisti che richiedono maggiore attenzione. La formazione di tali dipendenti è un aspetto importante del servizio clienti omnicanale che viene spesso trascurato.
Offri un servizio clienti intelligente e coerente in tutti i canali e i touchpoint con i conversational AI chatbot.
Crea efficienza e metti il turbo ai tuoi agenti con l'AI generativa.
IBM watsonx Assistant aiuta le organizzazioni a fornire una migliore esperienza al cliente con un AI chatbot che comprende il linguaggio del business, si connette ai sistemi di assistenza clienti esistenti e può essere implementato ovunque con sicurezza e scalabilità di livello aziendale. Watsonx Assistant automatizza le attività ripetitive e utilizza il machine learning per risolvere i problemi del supporto clienti in modo rapido ed efficiente.