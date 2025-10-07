Cos'è l'integrazione B2B?

L'integrazione B2B (Business-to-Business) è l'automazione dei processi di business e delle comunicazioni tra due o più organizzazioni. Permette di lavorare e commerciare più efficacemente con clienti, fornitori e business partner, automatizzando i processi di business chiave. Il software di integrazione B2B fornisce l'architettura necessaria per digitalizzare le informazioni e instradarle rapidamente attraverso l'ecosistema commerciale di un'organizzazione.
Cos'è una piattaforma di integrazione B2B?
Una piattaforma di integrazione B2B aiuta le aziende a integrare tutti i loro complessi processi B2B e EDI (electronic data interchange) attraverso le community di business partner, in un unico gateway. La piattaforma raccoglie i dati dalle applicazioni di origine, traduce i dati in formati standardizzati e, quindi, invia i documenti al business partner utilizzando il protocollo di trasporto appropriato. Il software di integrazione B2B è disponibile per l'utilizzo on-premise oppure è possibile accedere ai servizi di integrazione tramite servizi in hosting su cloud.
La digitalizzazione sta facendo crescere le aspettative di partner e clienti. Le organizzazioni stanno scoprendo che un'elaborazione manuale, quindi soggetta ad errori, lenta, inefficiente, delle informazioni non è sostenibile in un mondo connesso digitalmente. E ogni attività di business ha la sua combinazione di sistemi e applicazioni per scambiare file e messaggi con i partner. Tecnologie eterogenee rendono difficile la comunicazione.
Per raggiungere obiettivi quali ad esempio la crescita del fatturato, l'accelerazione del time to market e il miglioramento degli aspetti di efficienza, le organizzazioni hanno bisogno di una rete di business efficace — e questo richiede una soluzione di integrazione B2B moderna.1 Con gli strumenti B2B appropriati, le organizzazioni possono e connettersi e comunicare digitalmente in modo rapido e affidabile. In questo modo, le aziende possono ridurre il tempo impiegato per far uscire nuovi prodotti e servizi sul mercato e raggiungere la flessibilità e l'agilità di cui hanno bisogno per essere competitive.
Mai dire di no a una richiesta di onboarding. Supporta protocolli di comunicazione internet ad elevati standard di sicurezza, che includono AS2, SFTP, MQ, HTTP, Connect:Direct e altri ancora.
Include adattatori per connettersi ai sistemi di back-end, tra cui database, SAP oltre allo storage di oggetti cloud con l'adattatore client AWS S3.
Potente trasformazione tra tutti i sistemi (any-to-any). Converte i documenti da un formato a un altro.
Abilita la visualizzazione dei campi di dati e mostra le relazioni tra i documenti.
Fornisce gestione, reportistica e controllo degli eventi in dashboard centralizzati, per consentirti di estendere le informazioni sullo stato e l'attività in tempo reale ai tuoi amministratori di sistema e ai tuoi partner.
Applica la crittografia ai dati inattivi o in transito. Valida gestione dei certificati, che include supporto di crittografie e algoritmi moderni.
Applica le regole di business con creazione di modelli grafici dei processi di business alle informazioni che vengono inviate per individuare eventuali errori.
Consente di inviare più velocemente file di grandi dimensioni. Le funzioni includono il trasferimento di messaggi e file di qualsiasi dimensione.
Li & Fung ha bisogno di garantire che la sua soluzione di gestione della supply chain possa eseguire lo scaling per gestire picchi esponenziali delle transazioni durante l'evento di vendita cinese "Giorno dei single". L'azienda ha collaborato con IBM Services per testare e ottimizzare la sua soluzione IBM Sterling B2B Integrator, in modo che potesse elaborare volumi di picco fino a un milione di transazioni ogni ora.
Integra processi B2B ed EDI complessi attraverso le community di partner in un unico gateway, con questa piattaforma estremamente flessibile.
Aiuta ad automatizzare la trasformazione e la convalida complesse di dati tra una gamma di formati e standard differenti.
Occupati delle richieste di operazioni ad alta disponibilità e ridondanza con una soluzione di storage di dati solida e affidabile.
Consente di consolidare tutti i trasferimenti di file basati su Internet in un singolo gateway scalabile, ad elevati standard di sicurezza e sempre connesso.
Riduci il tempo e le risorse necessarie per incorporare nuovi partner, mentre si gestiscono e si conservano i partner esistenti.
Semplifica la collaborazione in tutta la supply chain, digitalizzando e automatizzando le transazioni B2B.