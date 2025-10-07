Cos'è l'integrazione B2B?

L'integrazione B2B (Business-to-Business) è l'automazione dei processi di business e delle comunicazioni tra due o più organizzazioni. Permette di lavorare e commerciare più efficacemente con clienti, fornitori e business partner, automatizzando i processi di business chiave. Il software di integrazione B2B fornisce l'architettura necessaria per digitalizzare le informazioni e instradarle rapidamente attraverso l'ecosistema commerciale di un'organizzazione.

 

Cos'è una piattaforma di integrazione B2B?
Una piattaforma di integrazione B2B aiuta le aziende a integrare tutti i loro complessi processi B2B e EDI (electronic data interchange) attraverso le community di business partner, in un unico gateway. La piattaforma raccoglie i dati dalle applicazioni di origine, traduce i dati in formati standardizzati e, quindi, invia i documenti al business partner utilizzando il protocollo di trasporto appropriato. Il software di integrazione B2B è disponibile per l'utilizzo on-premise oppure è possibile accedere ai servizi di integrazione tramite servizi in hosting su cloud.
Perché l'integrazione B2B è importante?

La digitalizzazione sta facendo crescere le aspettative di partner e clienti. Le organizzazioni stanno scoprendo che un'elaborazione manuale, quindi soggetta ad errori, lenta, inefficiente, delle informazioni non è sostenibile in un mondo connesso digitalmente. E ogni attività di business ha la sua combinazione di sistemi e applicazioni per scambiare file e messaggi con i partner. Tecnologie eterogenee rendono difficile la comunicazione.

Per raggiungere obiettivi quali ad esempio la crescita del fatturato, l'accelerazione del time to market e il miglioramento degli aspetti di efficienza, le organizzazioni hanno bisogno di una rete di business efficace — e questo richiede una soluzione di integrazione B2B moderna.1 Con gli strumenti B2B appropriati, le organizzazioni possono e connettersi e comunicare digitalmente in modo rapido e affidabile. In questo modo, le aziende possono ridurre il tempo impiegato per far uscire nuovi prodotti e servizi sul mercato e raggiungere la flessibilità e l'agilità di cui hanno bisogno per essere competitive.

Funzionalità principali dell'integrazione B2B
Adattatori delle comunicazioni

Mai dire di no a una richiesta di onboarding. Supporta protocolli di comunicazione internet ad elevati standard di sicurezza, che includono AS2, SFTP, MQ, HTTP, Connect:Direct e altri ancora.
Integrazione delle applicazioni

Include adattatori per connettersi ai sistemi di back-end, tra cui database, SAP oltre allo storage di oggetti cloud con l'adattatore client AWS S3.
Motore di conversione

Potente trasformazione tra tutti i sistemi (any-to-any). Converte i documenti da un formato a un altro.
Software di associazione

Abilita la visualizzazione dei campi di dati e mostra le relazioni tra i documenti.
Traccia e reportistica dei messaggi

Fornisce gestione, reportistica e controllo degli eventi in dashboard centralizzati, per consentirti di estendere le informazioni sullo stato e l'attività in tempo reale ai tuoi amministratori di sistema e ai tuoi partner.
Crittografia

Applica la crittografia ai dati inattivi o in transito. Valida gestione dei certificati, che include supporto di crittografie e algoritmi moderni.
Convalida dei dati

Applica le regole di business con creazione di modelli grafici dei processi di business alle informazioni che vengono inviate per individuare eventuali errori.
Compressione

Consente di inviare più velocemente file di grandi dimensioni. Le funzioni includono il trasferimento di messaggi e file di qualsiasi dimensione.
Case study di integrazione B2B

Una società di supply chain raggiunge 29 milioni di transazioni in un giorno

 

Li & Fung ha bisogno di garantire che la sua soluzione di gestione della supply chain possa eseguire lo scaling per gestire picchi esponenziali delle transazioni durante l'evento di vendita cinese "Giorno dei single". L'azienda ha collaborato con IBM Services per testare e ottimizzare la sua soluzione IBM Sterling B2B Integrator, in modo che potesse elaborare volumi di picco fino a un milione di transazioni ogni ora.
 
 
 
 
 
 
