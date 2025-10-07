Cos'è l'integrazione B2B?

La digitalizzazione sta facendo crescere le aspettative di partner e clienti. Le organizzazioni stanno scoprendo che un'elaborazione manuale, quindi soggetta ad errori, lenta, inefficiente, delle informazioni non è sostenibile in un mondo connesso digitalmente. E ogni attività di business ha la sua combinazione di sistemi e applicazioni per scambiare file e messaggi con i partner. Tecnologie eterogenee rendono difficile la comunicazione.

Per raggiungere obiettivi quali ad esempio la crescita del fatturato, l'accelerazione del time to market e il miglioramento degli aspetti di efficienza, le organizzazioni hanno bisogno di una rete di business efficace — e questo richiede una soluzione di integrazione B2B moderna.1 Con gli strumenti B2B appropriati, le organizzazioni possono e connettersi e comunicare digitalmente in modo rapido e affidabile. In questo modo, le aziende possono ridurre il tempo impiegato per far uscire nuovi prodotti e servizi sul mercato e raggiungere la flessibilità e l'agilità di cui hanno bisogno per essere competitive.