In IBM, il team Security and Compliance Enablement all'interno dell'organizzazione Chief Information Officer (CIO) offre soluzioni di governance aziendale, rischio e conformità (GRC). Nell'ambito del lavoro e del supporto offerti, il team gestisce le applicazioni utilizzate dalle seguenti unità aziendali: Corporate Assurance and Advisory Services (CA&AS): questa unità supporta funzioni di audit che includono audit interni, fusioni e acquisizioni (M&A), certificazioni di controllo e verificabilità dei sistemi applicativi (ASCA), revisioni consultive e revisioni da parte di terzi di fornitori, business partner, sicurezza e privacy. È anche responsabile della segnalazione dei risultati al comitato di audit del consiglio di amministrazione di IBM.





Finance Business Controls: questa unità supporta il programma di conformità alla normativa Sarbanes-Oxley (SOX) Act, le definizioni dei processi, i controlli e il programma di test, la certificazione trimestrale di gestione e la valutazione dei controlli da parte dei manager. Tutto questo va a sostegno degli annunci sugli utili di IBM e dei documenti depositati dalla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti. Entrambe le unità disponevano di soluzioni sviluppate su misura eseguite su una piattaforma generica che si stava avvicinando alla fine del suo ciclo di vita. Nell'ambito del processo standard di gestione del ciclo di vita delle applicazioni e di raccolta dei requisiti dell'organizzazione CIO, il team di Security and Compliance Enablement non solo ha valutato nuove piattaforme e tecnologie, ma ha anche considerato i cambiamenti nel business e nel settore GRC. Questo ha portato il team a reinventare i processi GRC e a esplorare nuove opportunità, fra cui l'utilizzo di una piattaforma specifica per il GRC, la democratizzazione dei dati per l'integrazione con altri strumenti e un maggiore utilizzo aziendale, l'utilizzo dell'automazione per aumentare la produttività degli utenti e la capacità di incorporare l'intelligenza artificiale generativa (GenAI) che supporta la strategia AI-first di IBM e fornisce una soluzione per la forza lavoro GRC di domani.