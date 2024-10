Cosa sono gli agenti AI?

Gli agenti AI basano le loro azioni sulle informazioni che percepiscono. Spesso, gli agenti AI non dispongono della base di conoscenza completa necessaria per affrontare tutte le attività secondarie all'interno di un obiettivo complesso. Per rimediare a questo, gli agenti AI utilizzano gli strumenti a loro disposizione. Questi strumenti possono includere set di dati esterni, ricerche sul web, API e persino altri agenti. Dopo aver recuperato le informazioni mancanti da questi strumenti, l'agente può aggiornare la propria base di conoscenza. Ciò significa che ad ogni passo del percorso, l'agente rivaluta il suo piano d'azione e si autocorregge.

Per illustrare questo processo, immagina un utente che pianifica la propria vacanza. L'utente incarica un agente AI di prevedere quale settimana del prossimo anno avrà probabilmente il tempo migliore per il proprio viaggio di surf in Grecia. Poiché il modello LLM al centro dell'agente non è specializzato in modelli meteorologici, l'agente raccoglie informazioni da un database esterno composto da bollettini meteorologici giornalieri per la Grecia negli ultimi anni.

Nonostante abbia acquisito queste nuove informazioni, l'agente non è ancora in grado di determinare le condizioni meteorologiche ottimali per il surf e quindi viene creata l'attività secondaria successiva. Per questa attività secondaria, l'agente comunica con un agente esterno specializzato nel surf. Supponiamo che così facendo, l'agente apprenda che l'alta marea e il tempo soleggiato con poca o nessuna pioggia offrono le migliori condizioni per il surf.

L'agente può ora combinare le informazioni apprese dai suoi strumenti per identificare degli schemi. Può prevedere in quale settimana dell'anno prossimo in Grecia ci saranno probabilmente alte maree, tempo soleggiato e scarse probabilità di pioggia. Questi risultati vengono poi presentati all'utente. Questa condivisione di informazioni tra strumenti è ciò che consente agli agenti AI di essere più generici rispetto ai modelli AI tradizionali.3