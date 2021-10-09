Che cos'è l'automazione intelligente?

Scopri la soluzione di automazione intelligente di IBM Iscriviti per ricevere gli aggiornamenti sull'AI
Illustrazione con collage di pittogrammi di cloud, grafici a torta, pittogrammi grafici su quanto segue
Che cos'è l'automazione intelligente?

L'automazione intelligente (AI), talvolta chiamata automazione cognitiva, è l'uso di tecnologie di automazione come l'intelligenza artificiale (AI), la gestione dei processi aziendali (BPM) e la Robotic Process Automation (RPA), per semplificare e scalare il processo decisionale tra le organizzazioni.

L'automazione intelligente semplifica i processi, libera risorse e migliora l'efficienza operativa attraverso varie applicazioni. Ad esempio, un produttore automobilistico può utilizzare l'intelligenza artificiale per accelerare la produzione o ridurre il rischio di errore umano, oppure un'azienda farmaceutica o biotecnologica può utilizzare l'automazione intelligente per ridurre i costi e aumentare l'efficienza delle risorse in presenza di processi ripetitivi. Un'agenzia di assicurazioni può utilizzare l'automazione intelligente per calcolare i pagamenti, stimare le tariffe e soddisfare le esigenze di conformità.

 I 3 componenti dell'automazione intelligente

L'automazione intelligente comprende 3 tecnologie cognitive. L'integrazione di questi componenti crea una soluzione che favorisce la trasformazione aziendale e tecnologica.

  • Il componente più critico dell'automazione intelligente è l'intelligenza artificiale o AI. Utilizzando il machine learning e algoritmi complessi per analizzare dati strutturati e non strutturati, le aziende possono sviluppare una base di conoscenza e formulare previsioni basate su tali dati. Questo è il motore decisionale dell'AI.
  • Il secondo componente dell'automazione intelligente è il business process management (BPM), noto anche come automazione del workflow aziendale. Il business process management automatizza i workflow per offrire maggiore agilità e coerenza ai processi aziendali. Il business process management viene utilizzato nella maggior parte dei settori per semplificare i processi e migliorare le interazioni e il coinvolgimento.
  • Il terzo componente dell'AI è la robotic process automation (RPA). La robotic process automation utilizza robot software, o bot, per completare attività di back-office, come l'estrazione di dati o la compilazione di moduli. Questi bot completano l'intelligenza artificiale e la RPA può sfruttare gli insight AI per gestire attività e casi d'uso più complessi.

Questa integrazione porta a una soluzione trasformativa che snellisce i processi e semplifica i workflow per migliorare in ultima analisi l'esperienza del cliente.
Vantaggi dell'automazione intelligente

Le piattaforme di automazione intelligenti offrono molti vantaggi in tutti i settori grazie all'utilizzo di grandi volumi di dati, calcoli precisi, analisi e implementazione aziendale. I vantaggi principali includono quanto segue:

  • Riduzione dei costi potenziando la forza lavoro e migliorando la produttività: automatizzare sistemi e processi e utilizzare l'analisi dei dati per salvaguardare l'accuratezza può accelerare la produzione. L'AI consente inoltre alle aziende di scalare rapidamente senza aumentare i rischi, compromettere la qualità o mettere a dura prova la forza lavoro esistente. I leader aziendali stanno raccogliendo i benefici di questa capacità attraverso rendimenti di produzione più elevati e un migliore ROI.
  • Migliorare l'accuratezza attraverso processi e approcci coerenti per incrementare la qualità: il punto di forza dell'automazione intelligente è l'uso dell'intelligenza artificiale per guidare il processo decisionale e integrare un approccio coerente nelle attività ripetitive.
  • Migliora l'esperienza del cliente: fornire più rapidamente un prodotto di qualità superiore e più affidabile sul mercato o ottenere risposte alle domande più rapidamente (o immediatamente) offre un'esperienza più ricca e positiva per il cliente e quindi un vantaggio competitivo per l'azienda.
  • Gestione sicura della conformità e delle normative: molti settori sono tenuti ad aderire a politiche normative specifiche. L'automazione intelligente può sfruttare le sue funzionalità di automazione delle attività per dimostrare un approccio più coerente alla conformità.
Applicazioni dell'automazione intelligente

L'automazione intelligente snellisce i processi altrimenti composti da attività manuali o basati su sistemi legacy, che possono richiedere molte risorse, essere costosi e soggetti a errori umani. Le applicazioni dell'AI si estendono a tutti i settori, fornendo efficienza in diverse aree dell'azienda.

  • Automobilistico: l'industria automobilistica è fortemente influenzata dai miglioramenti che i produttori possono apportare grazie all'automazione intelligente. Con l'AI, i produttori sono in grado di prevedere e regolare la produzione in modo più efficace per rispondere ai cambiamenti della domanda e dell'offerta. Possono snellire i workflow per aumentare l'efficienza e ridurre il rischio di errori nella produzione, nell'assistenza, nell'approvvigionamento e in altre aree. Con l'uso dei robot sono in grado di ridurre la necessità di manodopera manuale e migliorare l'individuazione dei difetti, fornendo un prodotto di qualità superiore ai clienti a un costo inferiore per l'azienda. Ad esempio, uno stabilimento di produzione di motori Volkswagen in Germania utilizza "robot collaborativi" che collaborano con il team di produzione per gestire una fase fisicamente impegnativa del processo di assemblaggio del motore. In questo modo è possibile prevenire infortuni, velocizzare i processi, promuovere la precisione e alleviare il carico fisico dei dipendenti.
  • Scienze della vita: la produzione di farmaci è altamente regolamentata e richiede una calibrazione precisa delle apparecchiature e la misurazione del prodotto. Inoltre, richiede un'enorme quantità di raccolta, collazione, elaborazione e analisi dei dati. Una sperimentazione farmacologica non può essere considerata di successo senza un'analisi e risultati affidabili. Un approccio manuale potrebbe portare a errori di calcolo e richiedere volumi di risorse e una notevole manodopera per essere realizzato. Al contrario, la produzione di vaccini contro il Covid-19 in tempi record è un esempio di come l'automazione intelligente fornisca processi automatizzati che migliorano la velocità e la qualità della produzione. Prima dell'AI e delle conseguenti efficienze, "... ci volevano oltre 40 scienziati con un dottorato di 25 anni o più per scoprire un singolo farmaco commerciabile."
  • Assistenza sanitaria: il settore sanitario utilizza l'automazione intelligente con elaborazione del linguaggio naturale (NLP) per fornire un approccio coerente alla raccolta, all'analisi, alla diagnosi e al trattamento dei dati. L'uso dei chatbot nelle prenotazioni sanitarie da remoto richiede un minore intervento umano e spesso tempi più brevi per la diagnosi.
  • Assicurazioni: grazie all'AI, il settore assicurativo può virtualmente eliminare la necessità di calcoli o pagamenti manuali delle tariffe e può semplificare l'elaborazione di documenti come reclami e valutazioni. L'automazione intelligente aiuta inoltre le compagnie assicurative a rispettare più facilmente le normative di conformità, garantendo il rispetto dei requisiti. In questo modo, sono anche in grado di calcolare il rischio di un individuo o di un'entità e la tariffa assicurativa appropriata.
Il futuro dell'AI

Il valore dell'automazione intelligente nel mondo di oggi, in tutti i settori, è inconfondibile. Con l'automazione delle attività ripetitive tramite l'AI, le aziende possono ridurre i costi e stabilire una maggiore coerenza all'interno dei workflow. La pandemia di COVID-19 ha solo accelerato gli sforzi di trasformazione digitale, alimentando maggiori investimenti nell'infrastruttura per supportare l'automazione. Con l'aumento del lavoro da remoto, i ruoli continueranno a evolversi. Le persone che si concentrano sul lavoro di basso livello saranno riassegnate per implementare e scalare queste soluzioni, così come altre attività di livello superiore.

I middle manager dovranno spostare la loro attenzione sugli elementi più umani del loro lavoro per sostenere la motivazione della forza lavoro. L'automazione metterà in luce le lacune nelle competenze della forza lavoro e i dipendenti dovranno adattarsi agli ambienti di lavoro in continua evoluzione. Il middle management può anche supportare queste transizioni in modo da mitigare l'ansia, per assicurarsi che i dipendenti rimangano resilienti durante questi periodi di cambiamento. L'automazione intelligente è senza dubbio il futuro del lavoro e le aziende che rinunciano alla sua adozione avranno difficoltà a rimanere competitive nei rispettivi mercati.
Soluzioni correlate
Automazione basata sull'AI

Dai workflow del business alle operazioni IT, l'automazione basata sull'AI è la soluzione a tutto tondo perfetta per te. Scopri come si stanno trasformando le aziende leader.

 Esplora l'automazione basata sull'intelligenza artificiale
IBM Cloud Pak for Automation

IBM Cloud Pak for Automation fornisce un set completo e modulare di funzionalità di automazione basate sull'AI per affrontare sfide operative comuni e complesse.

 Esplora IBM Cloud Pak for Automation
Servizi di consulenza per l'automazione

I servizi di consulenza per l'automazione estrema di IBM Consulting consentono alle aziende di andare oltre le semplici automazioni per gestire processi di alto profilo, orientati al cliente e al fatturato, con piani di adozione e scalabilità integrati.

 Servizi di consulenza per l'automazione
Risorse
Due persone con tablet in piedi davanti a un'attrezzatura industriale
La guida tascabile all’automazione intelligente dell’intera azienda, per il Chief Operating Officer
Trasforma le tue operazioni aziendali in un vantaggio competitivo automatizzando il lavoro interaziendale e degli esperti.
Tre persone che parlano alla scrivania con un laptop e una persona che guarda lo schermo di un cellulare
Reinventa il processo di richiesta di risarcimento assicurativo con IBM Cloud Paks
Scopri come l'automazione intelligente per le richieste di risarcimento aiuta le compagnie assicurative a essere più agili e innovative.
Fasi successive

Inizia il tuo percorso verso l'automazione con IBM Robotic Process Automation (RPA). Si tratta di una soluzione basata sull'AI che consente di automatizzare un maggior numero di processi di business e IT su larga scala con la stessa facilità e velocità di una tecnologia RPA tradizionale. 

 Esplora Robotic Process Automation Fai una prova gratuita