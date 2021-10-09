L'automazione intelligente (AI), talvolta chiamata automazione cognitiva, è l'uso di tecnologie di automazione come l'intelligenza artificiale (AI), la gestione dei processi aziendali (BPM) e la Robotic Process Automation (RPA), per semplificare e scalare il processo decisionale tra le organizzazioni.
L'automazione intelligente semplifica i processi, libera risorse e migliora l'efficienza operativa attraverso varie applicazioni. Ad esempio, un produttore automobilistico può utilizzare l'intelligenza artificiale per accelerare la produzione o ridurre il rischio di errore umano, oppure un'azienda farmaceutica o biotecnologica può utilizzare l'automazione intelligente per ridurre i costi e aumentare l'efficienza delle risorse in presenza di processi ripetitivi. Un'agenzia di assicurazioni può utilizzare l'automazione intelligente per calcolare i pagamenti, stimare le tariffe e soddisfare le esigenze di conformità.
L'automazione intelligente comprende 3 tecnologie cognitive. L'integrazione di questi componenti crea una soluzione che favorisce la trasformazione aziendale e tecnologica.
Questa integrazione porta a una soluzione trasformativa che snellisce i processi e semplifica i workflow per migliorare in ultima analisi l'esperienza del cliente.
Le piattaforme di automazione intelligenti offrono molti vantaggi in tutti i settori grazie all'utilizzo di grandi volumi di dati, calcoli precisi, analisi e implementazione aziendale. I vantaggi principali includono quanto segue:
L'automazione intelligente snellisce i processi altrimenti composti da attività manuali o basati su sistemi legacy, che possono richiedere molte risorse, essere costosi e soggetti a errori umani. Le applicazioni dell'AI si estendono a tutti i settori, fornendo efficienza in diverse aree dell'azienda.
Il valore dell'automazione intelligente nel mondo di oggi, in tutti i settori, è inconfondibile. Con l'automazione delle attività ripetitive tramite l'AI, le aziende possono ridurre i costi e stabilire una maggiore coerenza all'interno dei workflow. La pandemia di COVID-19 ha solo accelerato gli sforzi di trasformazione digitale, alimentando maggiori investimenti nell'infrastruttura per supportare l'automazione. Con l'aumento del lavoro da remoto, i ruoli continueranno a evolversi. Le persone che si concentrano sul lavoro di basso livello saranno riassegnate per implementare e scalare queste soluzioni, così come altre attività di livello superiore.
I middle manager dovranno spostare la loro attenzione sugli elementi più umani del loro lavoro per sostenere la motivazione della forza lavoro. L'automazione metterà in luce le lacune nelle competenze della forza lavoro e i dipendenti dovranno adattarsi agli ambienti di lavoro in continua evoluzione. Il middle management può anche supportare queste transizioni in modo da mitigare l'ansia, per assicurarsi che i dipendenti rimangano resilienti durante questi periodi di cambiamento. L'automazione intelligente è senza dubbio il futuro del lavoro e le aziende che rinunciano alla sua adozione avranno difficoltà a rimanere competitive nei rispettivi mercati.
