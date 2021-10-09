Il valore dell'automazione intelligente nel mondo di oggi, in tutti i settori, è inconfondibile. Con l'automazione delle attività ripetitive tramite l'AI, le aziende possono ridurre i costi e stabilire una maggiore coerenza all'interno dei workflow. La pandemia di COVID-19 ha solo accelerato gli sforzi di trasformazione digitale, alimentando maggiori investimenti nell'infrastruttura per supportare l'automazione. Con l'aumento del lavoro da remoto, i ruoli continueranno a evolversi. Le persone che si concentrano sul lavoro di basso livello saranno riassegnate per implementare e scalare queste soluzioni, così come altre attività di livello superiore.

I middle manager dovranno spostare la loro attenzione sugli elementi più umani del loro lavoro per sostenere la motivazione della forza lavoro. L'automazione metterà in luce le lacune nelle competenze della forza lavoro e i dipendenti dovranno adattarsi agli ambienti di lavoro in continua evoluzione. Il middle management può anche supportare queste transizioni in modo da mitigare l'ansia, per assicurarsi che i dipendenti rimangano resilienti durante questi periodi di cambiamento. L'automazione intelligente è senza dubbio il futuro del lavoro e le aziende che rinunciano alla sua adozione avranno difficoltà a rimanere competitive nei rispettivi mercati.