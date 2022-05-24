Che cos'è l'esperienza del cliente (CX)?

L'esperienza del cliente, o CX, è un resoconto olistico della percezione dei clienti, derivante da tutte le loro interazioni con un'azienda o un marchio, sia online che in negozio.
L'esperienza del cliente prevede la gestione dell'esperienza del cliente (CXM). Con CXM ci si riferisce a strategie, tecnologie e pratiche per migliorare i risultati aziendali creando un'esperienza ideale per chiunque interagisca con un'azienda.
L'esperienza del cliente crea un legame emotivo che aiuta le aziende a creare un vantaggio competitivo acquisendo più clienti, rafforzandone la fidelizzazione e aumentando il valore della loro vita utile.
L'esperienza del cliente differenzia un'azienda e la sua proposta di valore rispetto alla concorrenza in base a fattori umani come il modo in cui i clienti sentono di essere compresi, serviti e trattati. L'obiettivo di questa differenziazione è creare un legame emotivo con il cliente che massimizzi il valore del suo ciclo di vita, il massimo profitto che l'azienda realizza da ogni cliente acquisito. Rafforzare il rapporto con i clienti significa aumentare i profitti. L'esperienza del cliente può generare rendimenti tre volti superiori in media per gli azionisti, secondo McKinsey1
Un' esperienza del cliente buona o ottima può massimizzare il valore del ciclo di vita del cliente (CLV) rafforzando la fidelizzazione dei clienti, migliorando la customer retention e generando vendite maggiori e più grandi. È anche in grado di migliorare la reputazione del marchio e la crescita del fatturato. Questi risultati del passaparola e della promozione online del marchio da parte dei clienti esistenti possono portare all'acquisizione di nuovi clienti.
Oggi l'influenza complessiva dell'esperienza del cliente è difficile da valutare. Secondo l'analista di settore Gartner2, due terzi delle aziende competono in base all'esperienza del cliente. La ricerca di Standard & Poor's tra i dirigenti IT (2021) ha rilevato che il miglioramento dell'esperienza del cliente è stato indicato come il singolo fattore più determinante della trasformazione digitale3. Secondo Forrester, quasi il 65% dei leader della CX prevede budget maggiori nel 2024 per le iniziative di CX. 4
Il primo passo fondamentale per un'azienda che si concentra sull'esperienza del cliente è mettere le percezioni e i sentimenti del cliente al primo posto. Ciò include basare la promessa del marchio aziendale sulla comprensione delle esigenze e delle emozioni dei clienti. Arrivarci significa acquisire una comprensione il più profonda possibile di ciò che ogni cliente potenziale ed esistente sta cercando in ogni fase della relazione, o addirittura in ogni interazione.
Per molte aziende, si tratta di una transizione significativa. In genere richiede il supporto del consiglio di amministrazione e dei dirigenti fino ai dipendenti. Può essere un adattamento difficile per dirigenti e manager, le cui carriere non sono state incentrate sul cliente o che storicamente hanno avuto successo concentrandosi prima sulle metriche transazionali o sui KPI finanziari. E, come già osservato, comporta un investimento sostanziale in nuove tecnologie, dalle app mobili agli elaboratori dei pagamenti, fino all'analytics avanzato e all'intelligenza artificiale (AI).
Un'esperienza del cliente negativa: ritardi nelle consegne, incomprensioni con il supporto clienti o il contact center o qualsiasi altro punto di attrito può far sentire i clienti, anche se irragionevolmente, come se ci fosse un motivo personale per il trattamento scadente ricevuto.
Un'esperienza positiva per i clienti, invece, può farli sentire come se l'azienda si stesse impegnando solo per loro e, cosa più importante, li farà sentire propensi alla generosità. Secondo PwC, il 65% dei consumatori ritiene che un'esperienza positiva con un marchio sia più importante che una buona pubblicità. Lo stesso sondaggio ha rivelato che i clienti pagherebbero fino al 16% per un'ottima esperienza.5
Le buyer personas sono il punto di partenza di un programma di gestione dell'esperienza del cliente. Il passaggio successivo nella mappatura del percorso del cliente prevede la definizione e l'ottimizzazione delle interazioni durante l'intero percorso. Le aziende devono osservare i punti di contatto che ogni persona ha durante l'intero ciclo di vita del cliente che inizia quando il cliente conosce l'azienda, passa attraverso il processo di decisione di acquisto iniziale, si sposta all'uso continuo del prodotto o del servizio fino alla scelta di effettuare più acquisti o abbandonare l'azienda.
I presupposti alla base della mappatura del percorso del cliente sono che i clienti attuali o potenziali agiscano in modo mirato in ogni punto di contatto, cercando di risolvere un problema, rispondere a una domanda, di confrontare opzioni o spuntare qualcosa da una lista di cose da fare. Ciò significa che l'azienda può fidelizzare queste persone nel loro percorso per farle diventare clienti fedeli, aiutandole a raggiungere i loro obiettivi nel modo più rapido, semplice e soddisfacente possibile. Le aziende spesso creano team dedicati alle storie di successo dei clienti per guidare i loro clienti più importanti attraverso questo processo.
L'obiettivo della mappatura del percorso del cliente è quello di fornire informazioni utili per sviluppare una strategia di esperienza del cliente. Piuttosto che completare una mappa end-to-end di ogni punto di contatto con i clienti per ogni persona, l'obiettivo iniziale può essere concentrarsi sui punti di contatto in cui un'azienda ha le prestazioni inferiori o sulle personas che offrono i maggiori vantaggi.
Una customer persona, chiamata anche buyer persona, è un personaggio immaginario o semi-immaginario che rappresenta un segmento significativo dei clienti o potenziali clienti di un'azienda. Ad esempio, un'azienda che produce attrezzatura per lo sci e lo snowboard potrebbe creare personas che rappresentano uno sciatore alle prime armi, uno snowboarder di livello intermedio, uno sciatore esperto o il genitore di un bambino che si avvicina per la prima volta agli sport sulla neve.
Le personas vengono create sulla base di dati provenienti da varie fonti. Fattori come i comportamenti di acquisto, l'analisi web, i sondaggi, le valutazioni e le recensioni, i post sui social media e le interazioni con il servizio clienti e i team di supporto possono influenzare le personas. L'obiettivo della creazione delle personas è aiutare l'azienda a visualizzare i desideri e le esigenze delle persone in ogni segmento di clienti nelle varie fasi del loro ciclo di vita.
È la pratica di raccogliere, monitorare, analizzare e intervenire sui dati risultanti dalle interazioni con i clienti durante l'intero ciclo di vita del cliente. La gestione delle relazioni con i clienti (CRM) si riferisce anche a una categoria di sistemi software utilizzati per semplificare e automatizzare questa pratica.
I primi sistemi CRM, che esistevano prima dell'avvento di internet, potrebbero essere considerati i primi sistemi di gestione dell'esperienza del cliente: venivano utilizzati dai team di vendita e servizio clienti per ottimizzare e personalizzare le interazioni dirette con i clienti (di persona, telefonicamente, tramite e-mail o posta diretta). Oggi i sistemi CRM fungono da fonte di dati essenziale per tutti gli elementi della strategia di esperienza del cliente di un'organizzazione. Molti sistemi CRM includono anche tecnologie avanzate per creare ed erogare esperienze basate sui dati dei clienti.
Il "lavoro grosso" della gestione dell'esperienza dei clienti implica il riorientamento di tutti gli aspetti dell'azienda perché si concentrino strettamente sull'anticipazione e sulla soddisfazione non solo delle esigenze del cliente, ma anche dei suoi desideri emotivi, per offrire un'esperienza davvero eccezionale. Conquistare il cuore di un cliente è ciò che crea fidelizzazione al marchio, riduce il tasso di abbandono e massimizza il valore del ciclo di vita.
Ecco alcuni elementi chiave di una buona strategia CX e le tecnologie che li guidano.
Le iniziative di gestione di un'esperienza del cliente di successo abbattono i silos organizzativi, condividono le informazioni in modi nuovi e, soprattutto, condividono la responsabilità dell'esperienza e della soddisfazione del cliente. Le aziende impegnate nell'esperienza del cliente spesso unificano i dati dei clienti in tutto il mondo discipline, vendite, marketing e supporto clienti, per creare una singola fonte affidabile sui clienti. La maggior parte di esse nomina un dirigente, in genere un customer experience officer (CXO), con l'autorità di far collaborare i reparti su questioni interfunzionali che hanno un impatto sull'esperienza del cliente.
Fornire un numero di telefono o offrire un modulo che i clienti possono compilare per connettersi con un rappresentante non possono più essere l'unico modo per aiutare i clienti a ottenere risposte. I clienti vogliono trovare le informazioni, le risposte e il supporto di cui hanno bisogno in modo autonomo.
Le domande frequenti (FAQ), le knowledge base e i forum per i clienti sono solo l'inizio. Le aspettative dei clienti includono sempre di più
I team di esperienza del cliente devono fare attenzione a dare priorità alle esigenze e ai desideri del cliente rispetto ai giochini tecnici nuovi di zecca.
La maggior parte delle organizzazioni ritiene che il miglioramento dell'esperienza del cliente richieda in ultima analisi un programma parallelo che migliori l'esperienza dei dipendenti, potenziando l'esperienza dell'utente e le prestazioni degli strumenti che i dipendenti utilizzano per interagire con i clienti e servirli. L'85% dei rispondenti in un recente sondaggio IDC concorda sul fatto che il migliorare l'esperienza dei dipendenti si traduce in "una migliore esperienza e soddisfazione del cliente e in maggiori ricavi per le organizzazioni."6 Nello stesso sondaggio, il 58% ha indicato che la soddisfazione del cliente è una metrica chiave per valutare la produttività dei dipendenti, quindi sembra giusto che i dipendenti abbiano i migliori strumenti e l'esperienza possibili per soddisfare le aspettative dei clienti.
La strategia di esperienza del cliente deve comprendere tutti i canali di coinvolgimento e comunicazione con i clienti, tra cui
La messaggistica e l'esperienza devono essere il più possibile coerenti tra i canali, in modo che i clienti e i potenziali clienti passino senza soluzione di continuità da un canale all'altro come se facessero parte della stessa esperienza. I clienti dovrebbero essere quanto più possibile in grado di realizzare la maggior parte e il maggior numero dei loro obiettivi nel canale di loro scelta: ad esempio, se scelgono di ricevere supporto clienti attraverso i social media e non telefonicamente o di acquistare tramite l'app e non sul sito di e-commerce, devono essere in grado di farlo. L'esperienza del cliente deve venirgli incontro ovunque si trovi. L'esperienza del cliente deve venirgli incontro ovunque si trovi.
Le esperienze personalizzate sono interazioni, servizi o prodotti su misura per soddisfare i desideri, i requisiti, gli scopi, i gusti o persino la personalità specifici di un cliente. Esempi di esperienze personalizzate includono (fra gli altri)
Molte interazioni personalizzate con i clienti prevedono potenti tecnologie come l'analytics avanzata, l' automazione e l'AI generativa. Infatti, l'IBM Institute for Business Value ha scoperto che l'85% dei dirigenti ritiene che l'AI generativa verrà utilizzata per interagire direttamente con i clienti nei prossimi due anni.
Altre, invece, richiedono una tecnologia più semplice, ad esempio una "splash page" web che chiede semplicemente a un cliente cosa vuole fare. E altre ancora non richiedono alcuna tecnologia, come le bottiglie di Coca-Cola etichettate con i nomi delle persone, che permettono a un cliente di regalare a un amico una bibita personalizzata.
Indipendentemente dal modo in cui viene implementata, la personalizzazione è sempre di più considerata un punto di partenza per una buona esperienza del cliente. Un recente studio di McKinsey ha rilevato che il 71% dei clienti si aspetta la personalizzazione e il 76% dei clienti si sente frustrato quando non la trova.7
L'esperienza del cliente richiede che la raccolta e l'elaborazione di feedback e misurazioni faccia parte del processo aziendale quotidiano, piuttosto che essere effettuata periodicamente o come progetto speciale. Le aziende solitamente implementano tecnologie per raccogliere il feedback dei clienti e misurarne la soddisfazione in tempo reale. Le più comuni includono:
Il CSAT è la percentuale di intervistati che dichiarano di essere soddisfatti (4) o molto soddisfatti (5) nei sondaggi offerti dopo un'esperienza con un punto di contatto.
Sviluppato dalla società di consulenza Bain and Company, NPS chiede agli utenti che hanno avuto esperienza con un punto di contatto con quale probabilità consiglierebbero l'azienda ad altri. Il numero di punteggi bassi (6 o meno) viene sottratto dal numero di punteggi alti (9 e 10) e la differenza viene convertita in una percentuale. Questa percentuale può variare da -100 (tutti 6 o meno) a +100 (tutti 9 e 10). Ottenere un punteggio positivo è in genere il primo obiettivo, ma i migliori solitamente ottengono punteggi NPS pari a 80.
Dopo un contatto, al cliente viene chiesto quanto sia stato facile o difficile raggiungere il proprio obiettivo, valutando la difficoltà da 1 (facile) a 5 o 7 (difficile). Il CES è sempre più visto come un predittore migliore dell'autentica fidelizzazione dei clienti rispetto ai sondaggi che misurano i livelli di soddisfazione.
