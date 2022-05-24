Che cos'è l'esperienza del cliente (CX)?

Il primo passo fondamentale per un'azienda che si concentra sull'esperienza del cliente è mettere le percezioni e i sentimenti del cliente al primo posto. Ciò include basare la promessa del marchio aziendale sulla comprensione delle esigenze e delle emozioni dei clienti. Arrivarci significa acquisire una comprensione il più profonda possibile di ciò che ogni cliente potenziale ed esistente sta cercando in ogni fase della relazione, o addirittura in ogni interazione.

Per molte aziende, si tratta di una transizione significativa. In genere richiede il supporto del consiglio di amministrazione e dei dirigenti fino ai dipendenti. Può essere un adattamento difficile per dirigenti e manager, le cui carriere non sono state incentrate sul cliente o che storicamente hanno avuto successo concentrandosi prima sulle metriche transazionali o sui KPI finanziari. E, come già osservato, comporta un investimento sostanziale in nuove tecnologie, dalle app mobili agli elaboratori dei pagamenti, fino all'analytics avanzato e all'intelligenza artificiale (AI).

Un'esperienza del cliente negativa: ritardi nelle consegne, incomprensioni con il supporto clienti o il contact center o qualsiasi altro punto di attrito può far sentire i clienti, anche se irragionevolmente, come se ci fosse un motivo personale per il trattamento scadente ricevuto.

Un'esperienza positiva per i clienti, invece, può farli sentire come se l'azienda si stesse impegnando solo per loro e, cosa più importante, li farà sentire propensi alla generosità. Secondo PwC, il 65% dei consumatori ritiene che un'esperienza positiva con un marchio sia più importante che una buona pubblicità. Lo stesso sondaggio ha rivelato che i clienti pagherebbero fino al 16% per un'ottima esperienza.5