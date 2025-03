Cos'è la customer retention?

Le organizzazioni dovrebbero sviluppare campagne di marketing separate per i clienti abituali che hanno acquistato di recente e per i clienti assenti. Gli strumenti che possono utilizzare includono il marketing tramite e-mail personalizzate, basato sull'automazione, per annunciare promozioni e aggiornamenti speciali e mantenere il brand sempre presente nella mente dei clienti. Inoltre, dovrebbero incoraggiare e incentivare i propri clienti a seguirli sui social media così da poter inviare loro aggiornamenti e offerte. Le organizzazioni possono anche utilizzare un calendario delle comunicazioni per registrare le interazioni e l'arricchimento (ad esempio up-selling e cross-selling) e per programmare promozioni e annunci speciali.