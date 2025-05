La gestione degli ordini riguarda praticamente tutti i sistemi e i processi della supply chain. La maggior parte delle aziende non include più la gestione degli ordini all'interno della propria organizzazione, preferendo coinvolgere diversi partner, come fornitori di parti e componenti, servizi di assemblaggio e imballaggio o centri di distribuzione. Tutto questo, purtroppo, aumenta la possibilità che la visibilità e il controllo sugli ordini vadano persi, portando a costosi processi manuali per completare e consegnarli senza errori.

Un OMS aiuta a controllare i costi e a generare ricavi, automatizzando i processi manuali e riducendo gli errori.



Esternamente, la gestione degli ordini ha un impatto diretto sul modo in cui un cliente percepisce un'azienda o un marchio. In un ambiente omnicanale, i clienti si aspettano un'esperienza senza interruzioni. Un cliente potrebbe effettuare un ordine online ma avere domande e completare l'ordine tramite un call center. Man mano che l'ordine viene evaso, il cliente si aspetta di ricevere aggiornamenti ungo il percorso, per esempio tramite e-mail. Se c'è un problema, potrebbe voler restituire l'articolo attraverso un canale fisico, per esempio in negozio.

Ogni fase del percorso permette di offrire un'ottima esperienza al cliente e di aumentare la fidelizzazione e i ricavi. Il percorso omnicanale offre anche la possibilità di formulare consigli di up-selling e cross-selling e aumentare i ricavi.