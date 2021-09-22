Che cos'è l'assistenza clienti?

Insieme, l'assistenza clienti e il servizio clienti aiutano a creare un'esperienza positiva per il cliente, ovvero l'impressione generale che una persona ha quando interagisce con l'azienda. Entrambi sono essenziali, ma ci sono sottili differenze nel modo in cui vengono implementati.

L'assistenza clienti di alta qualità è proattiva, poiché è in grado di prevedere e anticipare le esigenze che il cliente manifesterà durante la sua esperienza. Questo fa sì che i clienti si sentano più supportati. A sua volta, ciò aiuta a creare un legame emotivo tra il cliente e l'azienda. Tuttavia, è vero anche che il servizio clienti è reattivo. Qui, l'obiettivo è quello di aiutare a risolvere i problemi dei clienti o di rispondere alle domande prima dell'acquisto, in modalità self-service tramite le FAQ o contattando il team di assistenza clienti.

Se un'azienda trascura l'assistenza clienti, ciò potrebbe avere un impatto negativo sull'esperienza del servizio clienti. Ad esempio, quando un chatbot di un sito web non è in grado di fornire informazioni chiave su un prodotto, è più probabile che i clienti si sentano frustrati e si rivolgano a un addetto al servizio clienti per chiedere aiuto. Questo comporta un onere maggiore per il team di assistenza, che deve affrontare rapidamente il problema e mitigare gli effetti dell'esperienza negativa.

Affinché i clienti siano soddisfatti, gli addetti devono rispondere alle loro esigenze in modo rapido e con il minor numero possibile di interazioni. Secondo Forrester (link esterno a ibm.com), il 75% dei professionisti globali di business e tecnologia indica la customer experience quale priorità assoluta per la propria attività. Forrester osserva che l'ostacolo che le aziende devono affrontare è quello di trovare modi per aumentare il coinvolgimento dei clienti e la fedeltà al marchio. Per rimanere competitive, le aziende possono adottare alcune tendenze della customer experience.

Il principale elemento di differenziazione è che l'assistenza clienti è meno quantificabile rispetto al servizio clienti perché si concentra sulla connessione emotiva con il cliente. Secondo Qualtrics (link esterno a ibm.com), offrire un servizio clienti eccellente è importante perché può aumentare il ROI, migliorare la fedeltà dei clienti e farsi raccomandare da questi ultimi. Per esempio, Deloitte ha scoperto che i brand erano più redditizi del 60% quando erano focalizzati sul cliente rispetto a quelli che trascuravano la sua esperienza.

L'assistenza clienti è meglio articolata attraverso casi d'uso anziché dati quantitativi. Ad esempio, Apple è nota per il suo servizio clienti basato sull'approccio "step of service", adattato dal Ritz-Carlton. L'esperienza in negozio offre essenzialmente un'esperienza positiva per il cliente in cui i dipendenti sono addestrati a comprenderne i punti deboli, ascoltarlo e presentare una soluzione, il tutto abbinato a un atteggiamento cordiale e accogliente. Apple ha anche scelto di definire i propri negozi con il termine "Town Square" (link esterno a ibm.com), per sottolineare il concetto di tratta del meglio di Apple e di un luogo aperto che promuove l'inclusione. Queste iniziative possono aumentare la fedeltà e la fidelizzazione dei clienti favorendo una connessione emotiva. Inoltre, l'azienda considera l'intero percorso del cliente e le esigenze della persona, evidenziando un'eccellente strategia di customer experience.