Rispetto all'architettura dell'applicazione di richiesta/risposta, l'architettura basata sugli eventi offre numerosi vantaggi e opportunità per sviluppatori e organizzazioni.

Potente risposta e analisi in tempo reale: lo streaming di eventi consente applicazioni che rispondono alle mutevoli situazioni aziendali nel momento in cui si verificano e fanno previsioni e prendono decisioni basate su tutti i dati attuali e cronologici disponibili in tempo reale. Ciò offre vantaggi in numerose aree - dall'elaborazione di flussi di dati generati da una miriade di dispositivi IoT, alla previsione e all'eliminazione immediata delle minacce alla sicurezza e all'automazione delle supply chain per un'efficienza ottimale.

Tolleranza degli errori, scalabilità, manutenzione semplificata, versatilità e altri vantaggi del legame debole: le applicazioni e i componenti in un articolo basato su eventi non dipendono dalla reciproca disponibilità; possono essere aggiornati, testati e implementati in modo indipendente senza interruzione del servizio e, quando un componente non funziona, è possibile portare online un backup. La persistenza degli eventi consente la "riproduzione" di eventi passati, che può aiutare a recuperare dati o funzionalità in caso di un'interruzione a carico del consumatore di eventi. I componenti possono essere scalati facilmente e indipendentemente l'uno dall'altro attraverso la rete e gli sviluppatori possono rivedere o arricchire applicazioni e sistemi aggiungendo e rimuovendo produttori e consumatori di eventi.

Messaggistica asincrona: l'architettura basata sugli eventi consente ai componenti di comunicare in modo asincrono - i produttori pubblicano messaggi di eventi, secondo la propria pianificazione, senza attendere che i consumatori li ricevano (o addirittura senza sapere se i consumatori li hanno ricevuti). Oltre a semplificare l'integrazione, ciò migliora l'esperienza dell'applicazione per gli utenti. Un utente che completa un'attività in un componente può passare all'attività successiva senza attendere, indipendentemente da eventuali integrazioni downstream tra quel componente e gli altri nel sistema.