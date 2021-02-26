Tag
Architettura basata sugli eventi vs. event streaming

Autore

Christian Milam

Content Writer

Qual è la differenza, in che modo puoi trarne beneficio e qual è la scelta giusta per il tuo business?

L'architettura basata su eventi e l'event streaming sono utili per la tua attività in molti modi e possono assomigliarsi in gran parte, ma quali sono le differenze e perché sono importanti?

     

    Architettura basata sugli eventi vs. event streaming

    Sia l'architettura basata sugli eventi che l'event streaming sono incentrati sugli eventi. Gli eventi sono registrazioni di qualcosa che si è verificato, come un clic del mouse, la pressione di un tasto o il caricamento di un programma. La differenza tra le piattaforme sta nel modo in cui gli eventi vengono ricevuti.

    • L'architettura basata sugli eventi pubblica un evento monouso che un'altra applicazione o servizio può utilizzare per eseguire una o più azioni a turno.
    • I servizi di event streaming come Kafka e Confluent pubblicano flussi di eventi su un broker. I consumatori di piattaforme di streaming di eventi possono accedere a ogni stream e usufruire degli eventi preferiti, e tali eventi vengono poi conservati dal broker.

    È importante notare che le piattaforme di event streaming offrono determinate caratteristiche che un broker non offre: i record delle piattaforme di event streaming sono persistenti e consentono alle applicazioni di elaborare dati storici e dati in tempo reale senza la minaccia di cancellazione da parte di un broker. E le piattaforme di event streaming possono essere utilizzate per l'elaborazione di eventi semplici e complessi, permettendo ai consumatori di eventi di elaborare e svolgere immediatamente azioni basate sui risultati.

    Come si interconnettono l'architettura basata su eventi e l'event streaming

    Tuttavia, non è necessario scegliere l'uno o l'altro. Le architetture basate su eventi e i flussi di eventi si abbinano bene per dare alla tua azienda una migliore capacità di reagire agli eventi in tempo reale e accelerare il suo percorso verso il machine learning. L'elaborazione in-stream fornita da architetture basate sugli eventi con funzionalità di event streaming consente alla tua azienda di rispondere ai dati in movimento e di prendere decisioni rapide sulla base di tutti i dati attuali e storici disponibili.

    Questa modalità di azione contribuisce a rendere la tua azienda più intelligente, più veloce e più capace di rilevare e risolvere i problemi.

    Qual è la soluzione migliore per la tua attività?

    L'architettura basata su eventi e le piattaforme di event streaming consentono entrambe alla tua azienda di osservare, registrare e reagire agli eventi in tempo reale, ampliando la portata dei dati e fornendo una migliore esperienza del cliente. La scelta delle piattaforme da integrare è una questione di scalabilità, flessibilità e controllo che desideri utilizzare al meglio sul modo di gestire gli eventi.

    Architettura basata su eventi, event streaming e IBM

    IBM® Event Streams è una piattaforma di streaming di eventi basata su Apache Kafka open source che ti aiuta a creare applicazioni intelligenti in grado di reagire agli eventi nel momento in cui si verificano, l'ideale per workload mission-critical. Questo aiuta a creare esperienze più coinvolgenti del cliente grazie all'accesso a un'ampia gamma di connettori ai sistemi principali e alle API RESTful per estendere la portata dei tuoi asset.

    Inoltre, IBM Event Streams fa parte di IBM Cloud Pak for Integration, una soluzione che include opzioni di integrazione di messaggistica, API, applicazioni e dati, insieme alle funzionalità basate sugli eventi di IBM Event Streams.

    Utilizza queste offerte per consentire al tuo team di prendere decisioni aziendali migliori oggi stesso.
