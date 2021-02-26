Sia l'architettura basata sugli eventi che l'event streaming sono incentrati sugli eventi. Gli eventi sono registrazioni di qualcosa che si è verificato, come un clic del mouse, la pressione di un tasto o il caricamento di un programma. La differenza tra le piattaforme sta nel modo in cui gli eventi vengono ricevuti.

L'architettura basata sugli eventi pubblica un evento monouso che un'altra applicazione o servizio può utilizzare per eseguire una o più azioni a turno.

pubblica un evento monouso che un'altra applicazione o servizio può utilizzare per eseguire una o più azioni a turno. I servizi di event streaming come Kafka e Confluent pubblicano flussi di eventi su un broker. I consumatori di piattaforme di streaming di eventi possono accedere a ogni stream e usufruire degli eventi preferiti, e tali eventi vengono poi conservati dal broker.

È importante notare che le piattaforme di event streaming offrono determinate caratteristiche che un broker non offre: i record delle piattaforme di event streaming sono persistenti e consentono alle applicazioni di elaborare dati storici e dati in tempo reale senza la minaccia di cancellazione da parte di un broker. E le piattaforme di event streaming possono essere utilizzate per l'elaborazione di eventi semplici e complessi, permettendo ai consumatori di eventi di elaborare e svolgere immediatamente azioni basate sui risultati.