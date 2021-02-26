L'architettura basata su eventi e l'event streaming sono utili per la tua attività in molti modi e possono assomigliarsi in gran parte, ma quali sono le differenze e perché sono importanti?
Newsletter di settore
Resta al passo con le tendenze più importanti e interessanti del settore relative ad AI, automazione, dati e altro con la newsletter Think. Leggi l'Informativa sulla privacy IBM.
L'abbonamento sarà fornito in lingua inglese. Troverai un link per annullare l'iscrizione in tutte le newsletter. Puoi gestire i tuoi abbonamenti o annullarli qui. Per ulteriori informazioni, consulta l'Informativa sulla privacy IBM.
Sia l'architettura basata sugli eventi che l'event streaming sono incentrati sugli eventi. Gli eventi sono registrazioni di qualcosa che si è verificato, come un clic del mouse, la pressione di un tasto o il caricamento di un programma. La differenza tra le piattaforme sta nel modo in cui gli eventi vengono ricevuti.
È importante notare che le piattaforme di event streaming offrono determinate caratteristiche che un broker non offre: i record delle piattaforme di event streaming sono persistenti e consentono alle applicazioni di elaborare dati storici e dati in tempo reale senza la minaccia di cancellazione da parte di un broker. E le piattaforme di event streaming possono essere utilizzate per l'elaborazione di eventi semplici e complessi, permettendo ai consumatori di eventi di elaborare e svolgere immediatamente azioni basate sui risultati.
Tuttavia, non è necessario scegliere l'uno o l'altro. Le architetture basate su eventi e i flussi di eventi si abbinano bene per dare alla tua azienda una migliore capacità di reagire agli eventi in tempo reale e accelerare il suo percorso verso il machine learning. L'elaborazione in-stream fornita da architetture basate sugli eventi con funzionalità di event streaming consente alla tua azienda di rispondere ai dati in movimento e di prendere decisioni rapide sulla base di tutti i dati attuali e storici disponibili.
Questa modalità di azione contribuisce a rendere la tua azienda più intelligente, più veloce e più capace di rilevare e risolvere i problemi.
L'architettura basata su eventi e le piattaforme di event streaming consentono entrambe alla tua azienda di osservare, registrare e reagire agli eventi in tempo reale, ampliando la portata dei dati e fornendo una migliore esperienza del cliente. La scelta delle piattaforme da integrare è una questione di scalabilità, flessibilità e controllo che desideri utilizzare al meglio sul modo di gestire gli eventi.
IBM® Event Streams è una piattaforma di streaming di eventi basata su Apache Kafka open source che ti aiuta a creare applicazioni intelligenti in grado di reagire agli eventi nel momento in cui si verificano, l'ideale per workload mission-critical. Questo aiuta a creare esperienze più coinvolgenti del cliente grazie all'accesso a un'ampia gamma di connettori ai sistemi principali e alle API RESTful per estendere la portata dei tuoi asset.
Inoltre, IBM Event Streams fa parte di IBM Cloud Pak for Integration, una soluzione che include opzioni di integrazione di messaggistica, API, applicazioni e dati, insieme alle funzionalità basate sugli eventi di IBM Event Streams.
Utilizza queste offerte per consentire al tuo team di prendere decisioni aziendali migliori oggi stesso.
Scopi come i CEO possono utilizzare l'AI generativa per automatizzare l'IT e migliorare le prestazioni aziendali.
Automatizzando le operazioni, i team possono garantire in modo efficace e continuo prestazioni ottimali delle applicazioni a costi contenuti.
Scopri come riposizionare i tuoi team IT e integrare l'AI e l'automazione IT nella tua organizzazione per promuovere il successo aziendale.
IBM Event Automation è una soluzione componibile per aiutare ad accelerare l'impegno basato sugli eventi del business, con funzionalità di distribuzione, rilevamento ed elaborazione degli eventi.
Vai oltre la semplice automazione delle attività per gestire processi di alto profilo, rivolti ai clienti e in grado di generare entrate con adozione e scalabilità integrate.
Scopri come l'AI per le operazioni IT fornisce gli insight necessari per favorire eccezionali prestazioni di business.