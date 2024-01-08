Molte organizzazioni raggiungono un punto in cui l'uso degli eventi si espande rapidamente. Ogni giorno vengono creati nuovi flussi di eventi da più team che non hanno necessariamente visibilità sulle attività degli altri. Inizia a sorgere preoccupazione per la duplicazione e su come migliorare questa visibilità e promuovere una maggiore efficienza e riutilizzo. Naturalmente il riutilizzo può comportare delle sfide. Come verrà controllato l'accesso? Come verranno gestiti i workload per evitare di sovraccaricare i sistemi di backend? Come si possono evitare cambiamenti radicali che hanno un impatto su molti team?

Per rispondere a queste preoccupazioni, molte aziende iniziano a trattare le interfacce eventi in modo più formale, applicando buone pratiche sviluppate come parte della gestione delle API per garantire che le interfacce degli eventi siano ben descritte e versionate, che l'accesso sia disaccoppiato e isolato, e che l'uso sia adeguatamente sicuro e gestito.

IBM fornisce una funzionalità di gestione degli endpoint di eventi che consente di scoprire e consumare eventi esistenti da qualsiasi utente e gestisce sorgenti di eventi come API per riutilizzarli in modo sicuro in tutta l'azienda. Questa funzionalità non solo può gestire Event Streams di IBM, ma, seguendo l'approccio aperto già spiegato, può farlo per qualsiasi applicazione basata su eventi basati su Kafka che tu potresti già avere.

Ti permette di descrivere le tue interfacce di eventi in un framework coerente basato sullo standard aperto AsyncAPI. Questo significa che possono essere compresi dalle persone, supportati da strumenti di generazione di codice e coerenti con le definizioni API. Event Endpoint Management produce documenti AsyncAPI validi sulla base di schemi di eventi o messaggi di esempio.

Fornisce un catalogo per la pubblicazione di interfacce di eventi che altri possono scoprire. Questo include la gestione del ciclo di vita, il versioning e la definizione dei controlli basati su policy. Ad esempio, per richiedere agli utenti di fornire credenziali valide, si integra con soluzioni di gestione degli accessi dell'identità e offre l'accesso basato sui ruoli.

L'utente del catalogo può così scoprire gli eventi disponibili, comprendere quelli che gli sono rilevanti e registrarsi facilmente per l'accesso self-service. L'analisi dell'utilizzo permette ai proprietari degli eventi di monitorare gli abbonati e revocare l'accesso se necessario. Questo riduce in modo significativo l'onere per gli amministratori di Kafka, in quanto i team che forniscono argomenti da riutilizzare possono inserirli nel catalogo da soli, e i consumatori possono autogestire il loro accesso.

Event Endpoint Management fornisce un gateway per eventi per garantire che i consumatori siano separati dai produttori e dai broker di eventi, che siano isolati l'uno dall'altro e che qualsiasi modifica nel formato dei dati sia gestita. Inoltre applica i controlli basati su policy, applicandoli direttamente al protocollo Kafka stesso. Ciò significa che è in grado di gestire qualsiasi implementazione conforme a Kafka che faccia parte dell'ecosistema.