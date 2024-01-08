Nelle aziende moderne, dove le operazioni lasciano una massiccia impronta digitale, gli eventi aziendali consentono alle aziende di diventare più adattabili e in grado di riconoscere e rispondere alle opportunità o alle minacce nel momento in cui si verificano. Possono ottimizzare le loro supply chain, creare esperienze fantastiche e personalizzate per i loro clienti, identificare in modo proattivo i problemi di qualità o intercettare l'abbandono dei clienti prima che si verifichi.
Di conseguenza, le organizzazioni che diventano più orientate agli eventi sono in grado di differenziarsi meglio dai concorrenti e, in definitiva, di influenzare i loro ricavi e utili.
Le aziende spesso intraprendono un percorso che attraversa diverse fasi di maturità quando istituiscono un'EDA.
Per cominciare, il potenziale si dimostra nei progetti tattici che i singoli team realizzano. Spesso utilizzano Apache Kafka come tecnologia aperta e standard de facto per accedere agli eventi da vari sistemi e applicazioni centrali. Questo approccio consente loro di costruire nuove applicazioni reattive.
L'aumento della consapevolezza tra le organizzazioni IT porta a una transizione verso metodi standardizzati per creare una spina dorsale per eventi che si adattino sia a progetti di eventi esistenti che a quelli nuovi, riportati su più team. Questo approccio offre efficienza operativa e la capacità di creare una soluzione resiliente scalabile abbastanza da supportare operazioni critiche.
Un aumento dell'adozione alimenta la necessità di una migliore gestione della socializzazione e dell'esposizione agli eventi. I team desiderano maggiore visibilità e accesso agli eventi, in modo da poter riutilizzare e innovare il lavoro degli altri. L'importanza degli eventi è elevata alla pari dell'application programming interface (API), con strutture per descrivere, pubblicizzare e scoprire eventi. Viene fornito l'accesso self-service per evitare problemi di approvazione, insieme a strutture per mantenere i controlli adeguati all'utilizzo.
Una gamma più ampia di utenti è in grado di accedere e elaborare gli stream di eventi per comprendere la loro rilevanza in un contesto aziendale. Sono in grado di combinare argomenti di eventi per identificare schemi o aggregati per analizzare le tendenze e rilevare anomalie. I trigger di eventi vengono utilizzati per automatizzare workflow o decisioni, consentendo alle aziende di generare notifiche in modo che possano essere intraprese azioni appropriate non appena vengono rilevate determinate situazioni.
IBM® ha creato un set componibile di funzionalità per supportarti ovunque ti trovi in questo percorso di adozione basato sugli eventi. Basata sulle migliori tecnologie open source, ogni funzionalità enfatizza la scalabilità ed è progettata per garantire flessibilità e compatibilità con un intero ecosistema per connettività, analytics, elaborazione e altro ancora. Che tu stia partendo da zero o voglia sapere le fasi successive, IBM può aiutarti ad estendere e aggiungere valore a ciò che già possiedi.
Una spina dorsale degli eventi è il nucleo di un'azienda orientata agli eventi, che rende disponibili in modo efficiente gli eventi aziendali nei luoghi in cui sono necessari. IBM offre la funzionalità Event Streams basata su Apache Kafka che rende gli eventi gestibili in un'intera azienda. Dove l'infrastruttura basata su Kafka è già distribuita, Event Streams può interagire perfettamente con gli eventi come parte di un ambiente di intermediazione ibrido.
Consente la distribuzione dell'infrastruttura come codice utilizzando operatori come parte delle piattaforme di orchestrazione dei container basate su Kubernetes per costruire e gestire i molti componenti di un'implementazione Apache Kafka in modo coerente e ripetibile. I cluster Kafka possono essere scalati automaticamente in base alla richiesta, con crittografia completa e controllo degli accessi. Le configurazioni Kafka flessibili e personalizzabili possono essere automatizzate utilizzando un'interfaccia utente semplice.
Include un registro di schemi integrato per convalidare i dati degli eventi dalle applicazioni come previsto, migliorando la qualità dei dati e riducendo gli errori. Gli schemi eventi aiutano a ridurre la complessità dell'integrazione stabilendo formati concordati tra i team collaboranti, e Event Streams consente l'evoluzione e l'adattabilità degli schemi man mano che l'adozione guidata dagli eventi accelera.
Event Streams stabilisce una spina dorsale degli eventi resiliente e altamente disponibile supportando la replica dei dati degli eventi tra cluster in più zone, in modo che l'infrastruttura possa tollerare il guasto di una zona senza perdita di disponibilità del servizio. Per il ripristino di emergenza, la funzione di georeplicazione può creare copie dei dati degli eventi da inviare a un cluster di backup, con l'interfaccia utente che lo configura in pochi clic.
Una spina dorsale degli eventi è valida solo quanto i dati degli eventi a cui può accedere, e Event Streams supporta una vasta gamma di connettori verso applicazioni, sistemi e piattaforme chiave dove i dati degli eventi vengono generati o consumati. Il catalogo dei connettori contiene un elenco esteso di connettori chiave supportati da IBM e dalla comunità.
A completare tutte queste caratteristiche c'è un'interfaccia di gestione completa, che consente di monitorare e gestire senza problemi l'ambiente Kafka e le applicazioni collegate. Ciò include lo stato di salute del sistema così come la capacità di approfondire i dettagli dei carichi di eventi individuali, schemi, tassi di pubblicazione e consumo, e aiuta nell'identificazione e risoluzione di eventuali dati di eventi problematici.
Molte organizzazioni raggiungono un punto in cui l'uso degli eventi si espande rapidamente. Ogni giorno vengono creati nuovi flussi di eventi da più team che non hanno necessariamente visibilità sulle attività degli altri. Inizia a sorgere preoccupazione per la duplicazione e su come migliorare questa visibilità e promuovere una maggiore efficienza e riutilizzo. Naturalmente il riutilizzo può comportare delle sfide. Come verrà controllato l'accesso? Come verranno gestiti i workload per evitare di sovraccaricare i sistemi di backend? Come si possono evitare cambiamenti radicali che hanno un impatto su molti team?
Per rispondere a queste preoccupazioni, molte aziende iniziano a trattare le interfacce eventi in modo più formale, applicando buone pratiche sviluppate come parte della gestione delle API per garantire che le interfacce degli eventi siano ben descritte e versionate, che l'accesso sia disaccoppiato e isolato, e che l'uso sia adeguatamente sicuro e gestito.
IBM fornisce una funzionalità di gestione degli endpoint di eventi che consente di scoprire e consumare eventi esistenti da qualsiasi utente e gestisce sorgenti di eventi come API per riutilizzarli in modo sicuro in tutta l'azienda. Questa funzionalità non solo può gestire Event Streams di IBM, ma, seguendo l'approccio aperto già spiegato, può farlo per qualsiasi applicazione basata su eventi basati su Kafka che tu potresti già avere.
Ti permette di descrivere le tue interfacce di eventi in un framework coerente basato sullo standard aperto AsyncAPI. Questo significa che possono essere compresi dalle persone, supportati da strumenti di generazione di codice e coerenti con le definizioni API. Event Endpoint Management produce documenti AsyncAPI validi sulla base di schemi di eventi o messaggi di esempio.
Fornisce un catalogo per la pubblicazione di interfacce di eventi che altri possono scoprire. Questo include la gestione del ciclo di vita, il versioning e la definizione dei controlli basati su policy. Ad esempio, per richiedere agli utenti di fornire credenziali valide, si integra con soluzioni di gestione degli accessi dell'identità e offre l'accesso basato sui ruoli.
L'utente del catalogo può così scoprire gli eventi disponibili, comprendere quelli che gli sono rilevanti e registrarsi facilmente per l'accesso self-service. L'analisi dell'utilizzo permette ai proprietari degli eventi di monitorare gli abbonati e revocare l'accesso se necessario. Questo riduce in modo significativo l'onere per gli amministratori di Kafka, in quanto i team che forniscono argomenti da riutilizzare possono inserirli nel catalogo da soli, e i consumatori possono autogestire il loro accesso.
Event Endpoint Management fornisce un gateway per eventi per garantire che i consumatori siano separati dai produttori e dai broker di eventi, che siano isolati l'uno dall'altro e che qualsiasi modifica nel formato dei dati sia gestita. Inoltre applica i controlli basati su policy, applicandoli direttamente al protocollo Kafka stesso. Ciò significa che è in grado di gestire qualsiasi implementazione conforme a Kafka che faccia parte dell'ecosistema.
Man mano che gli eventi vengono riutilizzati in modi diversi e i casi d'uso diventano più sofisticati, spesso gli eventi necessitano di ulteriori affinamenti o devono essere combinati con altri eventi per identificare le situazioni aziendali più interessanti su cui agire. Gli eventi possono essere più attuabili quando integrati con dati esterni o quando si verificano insieme ad altri eventi in un determinato periodo temporale.
IBM fornisce una funzionalità di elaborazione degli eventi che aiuta gli utenti a lavorare con gli eventi per comprendere meglio il contesto aziendale. Include un'interfaccia utente a uso limitato di codice progettata per consentire a un'ampia gamma di utenti di lavorare con gli eventi e un potente motore di elaborazione degli eventi open source. Anche in questo caso, se è già presente un'infrastruttura basata su Kafka, l'elaborazione degli eventi può funzionare con eventi provenienti da qualsiasi implementazione di Apache Kafka presente nel tuo ambiente.
Il tempo di esecuzione dell'elaborazione degli eventi è basato su Apache Flink, un modo aperto, affidabile, sicuro e scalabile per eseguire flussi di elaborazione degli eventi.Il tempo di esecuzione di elaborazione degli eventi IBM è completamente supportato, implementato e gestito tramite operatori Kubernetes. Ciò semplifica l'implementazione e la gestione, sia come ambiente di esecuzione condiviso che come parte di un'app.
Gli strumenti a uso limitato di codice permettono agli utenti di collegare le sorgenti degli eventi a una sequenza di operazioni che definiscono il modo in cui gli eventi devono essere elaborati. Puoi unire eventi provenienti da più fonti per identificare situazioni derivate da vari eventi che si verificano, filtrare gli eventi per rimuovere eventi irrilevanti dal flusso, aggregare eventi per contare le occorrenze su diverse finestre di tempo, eseguire calcoli usando campi all'interno degli eventi per derivare nuove informazioni e molto altro. Tradizionalmente questo tipo di elaborazione degli eventi avrebbe richiesto programmatori altamente qualificati. Utilizzando questi strumenti, gli utenti possono prototipare ampiamente scenari potenzialmente utili in un ambiente sicuro e non distruttivo.
È stato progettato per consentire un modo intuitivo e visivo di elaborare gli eventi, con il drag and drop di sorgenti di eventi, destinazioni e operazioni di elaborazione che vengono poi collegate tra loro, con aiuti alla produttività e convalida in ogni fase. L'iterazione rapida delle soluzioni è resa possibile dalla possibilità di fare clic su Esegui e vedere immediatamente la director dell'output nell'editor, quindi mettere in pausa l'elaborazione per modificarla prima di eseguirla nuovamente. I risultati possono essere esportati o inviati come flusso continuo in Kafka.
Event Processing consente la collaborazione, poiché è possibile creare e implementare molte soluzioni, consentendo a più membri del team di condividere e collaborare all'interno di uno spazio di lavoro. La logica di elaborazione degli eventi generata dagli strumenti può essere esportata su strumenti come GitHub per essere condivisa con altri all'interno dell'organizzazione. I tutorial e l'assistenza contestuale consentono ai nuovi membri del team di aggiornarsi e iniziare a contribuire facilmente.
Una volta configurata una soluzione in Event Processing l'output può essere inviato a diversi luoghi per l'osservabilità e per guidare azioni, incluse applicazioni cloud-native, piattaforme di automazione o dashboard che possono consumare input Kafka.
IBM Event Automation, un servizio completamente componibile basato sugli eventi, consente alle imprese di guidare i propri sforzi, ovunque si trovino nel loro percorso. Gli stream di eventi, la gestione degli endpoint e le funzionalità di elaborazione degli eventi contribuiscono a creare le basi di un'architettura basata su eventi, per sbloccarne il valore.
Unisciti a IBM per un webinar in cui dimostriamo come trovare un ROI reale attraverso iniziative di agentic AI, con esempi in tutti i settori, casi d'uso e le storie di successo della stessa IBM.
Scopri come connettere il livello dati della tua architettura ai livelli delle applicazioni basate su container utilizzando FlashSystem e Red Hat OpenShift, garantendo così prestazioni, resilienza e scalabilità.
Ottieni una guida approfondita sulla progettazione, implementazione e ottimizzazione dei sistemi di storage IBM DS8A00. Scopri come semplificare l'I/O, garantire un'elevata disponibilità e rafforzare il disaster recovery negli ambienti mission-critical.
Esplora l'architettura e i concetti alla base di IBM Storage Ceph. Impara a progettare un livello di dati scalabile e self-healing in grado di supportare i workload AI, consolidare lo storage e ridurre i costi delle applicazioni multi-tier.
Approfondimenti di IDC su come i file system paralleli aumentano il throughput e l'affidabilità nel livello dati per applicazioni multilivello con domanda elevata.
Scopri come l'analytics al livello dati può informare la logica dell'applicazione e le esperienze front-end per un processo decisionale più intelligente.
Esplora esempi reali di adozione dell'AI generativa in settori come finanza e supply chain. Scopri come questi sistemi sono supportati da un'architettura moderna e multilivello.
IBM Event Automation è una soluzione componibile per aiutare ad accelerare l'impegno basato sugli eventi del business, con funzionalità di distribuzione, rilevamento ed elaborazione degli eventi.
Vai oltre la semplice automazione delle attività per gestire processi di alto profilo, rivolti ai clienti e in grado di generare entrate con adozione e scalabilità integrate.
Scopri come l'AI per le operazioni IT fornisce gli insight necessari per favorire eccezionali prestazioni di business.